Извънземни същества изпълзяха на плажа!

Великобритания изпадна в ужас, след като „извънземни медузи“ бяха изхвърлени по бреговете на Острова.

Властите издадоха предупреждение към всички родители да внимават като въдят децата си на плаж, заради необичайното явление, пише Mirror.

Таша Ройл, която е видяла странното явление, каза: „Приличат на извънземни, белите медузи бяха прозрачни и имаха очи. Предупреждавам хората. Червените медузи са много опасни за кучетата и хората, ако бъдат докоснати, моля, дръжте кучетата и децата далеч от тях“, каза тя.

След публикуването на снимки на медузите в социалните мрежи, предизвика голям страх накара много хора да се запитат дали това не са извънземни същества.

Some impressive 2-foot across Space Aliens* washed up on Boulmer beach today



*or possibly Lion’s-mane jellyfish? pic.twitter.com/RxJeWDzMV7