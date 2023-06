Извънземни се разбиха в двора на мъж

Записи от полицейска камера в Лас Вегас заснеха предполагаемо НЛО, реещо се в нощното небе, преди жител наблизо да съобщи за нещо „100% нечовешко“ в имота си, съобщи местният телевизионен канал 8 News Now.

Камерата на служител от Вегас засне обекта около 23:50 часа вечерта, а според Американското общество за метеори, подобно нещо е видяно и в щатите Юта и Калифорния.

Приблизително 39 минути по-късно друг мъж - който живее на около 100 километра от мистичната Зона 51, направил смразяващо обаждане до 911, казвайки, че в задния му двор има две странни същества. Преди това той и семейството му станали свидетели на падане на НЛО от небето, пише Телеграф.

