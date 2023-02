Продадоха кутия от шоколадови бонбони от филма "Форест Гъмп" за 25 000 долара

Известната кутия от шоколадови бонбони на Том Ханкс от филма "Форест Гъмп" (1994 г.) беше продадена на търг за 25 000 щатски долара, предаде ДПА и БТА.

Американският франчайз "Ripley's Believe It or Not!" ("Риплис билийв ит ор нот!") придоби добре познатия реквизит точно за Деня на свети Валентин.

Отбелязва се, че кутията, която е с автограф на Ханкс, тежи 650 грама, въпреки че е пълна само с около 100 грама пясък, за да не падне от скута на актьора по време на снимките.

Филмът проследява затрогващата история на Форест Гъмп, който случайно си проправя път през много от най-големите събития от края на 20-и век.

Продукцията спечели шест награди "Оскар" през 1995 г., включително за най-добър филм, най-добър режисьор, а Том Ханкс получи отличието за най-добър актьор.

"Форест Гъмп" събра рекордните постъпления от 678 милиона щатски долара в световен мащаб при първоначалното си излъчване по кината.

Друг наскоро придобит сувенир от "Риплис" е личен тефтер с адреси и телефонни номера, принадлежал на мениджъра на "Бийтълс" Браян Епщайн. В него има данни за групата, както адрес и телефон на Мик Джагър.

