Писмо на Елизабет Втора, писано преди 56 години, бе продадено на търг

Лично писмо, написано от наскоро починалата британска кралица Елизабет Втора, беше продадено на търг в Германия за 8300 евро, предаде ДПА, като цитира аукционната къща "Епли".

Купувачът е идентифициран само като жена, живееща в чужбина.

Писмото е от 1966 г. Състои се от две страници и е адресирано до състезателката по конна езда от Германия Ети Плеш. Конете ѝ два пъти печелят престижна британска надпревара.

Елизабет Втора пише на "скъпата г-жа Плеш", че е "толкова възхитена от прекрасната картина" на коне в имението ѝ Сандрингам, "която получих от Вас и господин Плеш за Коледа“.

Благодарственото писмо до 40-годишната по онова време жена завършва с прозрението, че търпението е може би най-важната добродетел при отглеждането на коне, но е необходим и малко късмет.

Животът на покойната кралица Елизабет Втора е представен в нов комикс

Наддаванията започнаха от 2600 евро - сумата, на която първоначално беше оценено писмото от Елизабет Втора. Тя почина на 96 години през септември т.г., припомня Нова телевизия.

#royal 25 November 2022, Baden-Wuerttemberg, Leinfelden-Echterdingen: The Stuttgart auction house Eppli auctions, a handwritten two-page letter from the recently deceased Queen Elizabeth II from 1966 to a passionate equestrian. Ferdinand Eppli presents the object to be auctioned. pic.twitter.com/0A7DIgWYm1