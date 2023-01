Температурите в Сибир паднаха до минус 65 градуса

В най-студеният град на планетата температурите паднаха до минус 53 градуса, а на места в Сибир дори и до минус 65 градуса по Целзий. Бе издадено предупреждение за опасни студове.

Макар тези отрицателни градуси да са непоносими за гостите на града, които идват от по-топли региони на Русия, жителите на Якутск са свикнали с тези условия. Прогнозата за времето вече не ги впечатлява.

Средните температури за януари в града са около минус 38 градуса и някои от жителите казват, че през уикенда просто ще е "малко по-студено от обичайното за месеца", пише dnes.bg.

Рязкото изменение на климата е довело до изчезването на мамутите в Сибир преди 12 000 години

"Честно казано, свикнали сме със студеното време - дали минус 50, дали минус 60 няма голяма разлика за нас", казва месен жител пред Ройтерс.

Клипчета, разпространени в социалните мрежи, показват как студът кара гумите на автомобилите буквално да избухват.

That's how life goes in freezing -50°C at Yakutsk, Russia (the coldest city on this planet), it's nearly impossible for outsider to go and survive there, but their locals are surprisingly used to of such conditions. pic.twitter.com/EnD6GKJRlh