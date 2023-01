Групата "Айрън мейдън" ще има собствени пощенски марки

Легендарната група "Айрън мейдън" ще се нареди сред малцината музиканти, които ще имат пощенски марки в своя чест, съобщи Би Би Си.

Колекцията се състои от 12 марки. Избраните за нея снимки са от 1980 до 2018 г. Има групови и индивидуални снимки, корици на албуми, както и талисманът им Еди. В продажба ще излязат на 12 януари.

"Айрън мейдън" са едва петата група, увековечена на британски марки. Останалите са "Бийтълс", "Пинк флойд", "Куин" и "Ролинг стоунс", пише БТА.

В колекцията са включени и пощенски картички.

Стив Харис от групата каза, че проектът ги е изненадал много и са останали без думи, когато са видели марките за първи път.

"Изглеждат превъзходно и мисля, че наистина улавят същността и енергията на "Мейдън". Много сме горди, че Кралските пощи ни избраха да почетат приноса ни и знаем, че феновете ни ще почувстват същото", каза той.

Групата е образувана в Източен Лондон през 1975 г. От албумите им са продадени повече от 130 милиона копия по света. Групата се смята за една от най-влиятелните на всички времена. През септември миналата година излезе албумът им "Senjutsu". Той зае първо място в класациите на 27 държави. Следващото турне на "Айрън мейдън" ще започне в Европа през лятото.

