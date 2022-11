Акула скочи в рибарска лодка

Голяма акула мако е скочила върху яхта за чартърен риболов, на борда на която са били петима рибари, близо до град Уитиянга в Нова Зеландия. Хищната риба е заснета на видео, за което съобщава Daily Mail.

Докато един от групата вади улова от водата, е уловена акула мако, за която се твърди, че е най-бързата акула в света. Собственикът на лодката предупредил пътниците, че трябва да се отдръпнат, ако акулата изскочи от водата. След 30 секунди тя наистина скача на носа на яхтата.

Акулата е била дълга около два метра и половина и е тежала около 150 килограма. Хищната риба се извива на носа на лодката, опитвайки се да се върне обратно във водата. От пътниците и капитана я е деляло само тънко предно стъкло. В крайна сметка акулата успява да се върне във водата, пред погледите на уплашените рибари.

Акулите мако живеят близо до повърхността на водата и често се срещат край бреговете на Нова Зеландия.

Хищниците могат да скочат до 10 метра във въздуха, когато са уловени в мрежа. Средната дължина на акулата мако е от 2,5 до 3,2 м, а теглото ѝ варира от 135 до 230 кг.

MAKING AN ENTRANCE: Large shark leaps out of the water and lands on the front of a fishing boat, startling the stunned onlookers.



The animal eventually managed to wriggle free unharmed. https://t.co/6H5wV9dyKO pic.twitter.com/pMts0iO27v