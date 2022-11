Джиджи Хадид изтри профила си в Туитър заради уволненията на Мъск

Джиджи Хадид изтри профила си в Twitter, като заяви, че го е направила заради последните промени в социалната мрежа. Причината за нейното недоволство са действията на новото ръководство.

По-рано основателят на SpaceX и Tesla Илон Мъск купи компанията и вече успя да направи редица важни промени.

"Twitter заприличва все повече на помийна яма, пълна с омраза и фанатизъм", заяви Джиджи. „Не искам да имам нищо общо с него.”

Според нея социалната мрежа "вече не е безопасно място" и платформата може да "причини повече вреда, отколкото полза".

Илон Мъск започва съкращения на персонала в Twitter

В края на публикацията тя добавя и туит на съветника по правата на човека Шанън Радж Сингх, която казва, че "целият екип по правата на човека е уволнен".

#Update | Gigi Hadid decided to permanently delete her Twitter account.



“For a long time, but especially with its new leadership, it's becoming more and more of a cesspool of hate & bigotry.

Only sorry to the fans, who I've loved connecting with for a decade via Twitter” pic.twitter.com/HK30R52gzL