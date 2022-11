Илон Мъск започва съкращения на персонала в Twitter

Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, днес ще започне да съкращава служители на Туитър, твърди New York Times. Изданието се позовава на имейл, изпратен до цялата компания.

Работната сила на платформата, преди придобиването й от Мъск, беше 7 500служители, предава Profit.bg

Според копие на съобщението, видяно от New York Times, служителите на Twitter са били уведомени в имейл, че започват съкращения. Те са били инструктирани да се приберат вкъщи и да не се връщат в офисите в петък, когато съкращенията ще продължат. В съобщението, което е дошло от общ адрес и е подписано от Twitter, не се посочва подробно общият брой на съкращенията.

"В стремежа си да поставим Twitter на здравословна почва, ще преминем през трудния процес на намаляване на глобалната ни работна сила. Съзнаваме, че това ще засегне редица хора, които са дали своя ценен принос за Twitter, но това действие за съжаление е необходимо, за да се гарантира успехът на компанията занапред.", се казва в имейла.

Според предишни вътрешни съобщения и източници на NYT изглежда, че около половината от служителите на Tуитър ще загубят работата си, въпреки че може да мине време, докато стане известен окончателният брой.

Мъск става главен изпълнителен директор на Twitter

Мъск завърши покупката на Tуитър за 44 млрд. долара на 27 октомври и веднага уволни главния изпълнителен директор и други топ мениджъри. Оттогава още ръководители подадоха оставки или бяха освободени, а от мениджърите беше поискано да изготвят списъци с високо и ниско ефективни служители, вероятно с цел съкращаване на работни места.

Най-богатият човек в света е подложен на натиск да осигури финансова ефективност на Twitter, посочва NYT. Сделката е най-голямото изкупуване на технологична компания с вземане на заем в историята.

Милиардерът също така натовари Twitter с дълг от около 13 млрд. долара за придобиването и трябва да плаща около 1 млрд. долара годишно под формата на лихвени плащания.

New York Times посочва, че Мъск и Twitter не са отговорили на искането за коментар по случая.

Breaking News: Elon Musk will begin laying off Twitter employees on Friday. The 7,500 workers have been bracing for job cuts since he took over last week. https://t.co/B6q0WhNFmm