Елизабет Втора наруши традиция на британския кралски двор

За първи път от 59 години насам кралица Елизабет II не присъства на откриването на сесиите на британския парламент във вторник, пише Нова телевизия.

Причината - проблеми с подвижността. От нейно име реч пред депутатите произнесе синът ѝ принц Чарлз.

Кралица Елизабет II няма да присъства на откриването на парламента

Prince Charles has arrived at the Houses of Parliament ahead of delivering the Queen's Speech on her behalf at the State Opening of Parliament, accompanied by the Duchess of Cornwall.



Latest: https://t.co/NuYC1dCXNa



Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/DPUpPAaGKB — Sky News (@SkyNews) May 10, 2022

Престолонаследникът не успя да прикрие емоцията си, докато се вглеждаше в короната на майка си преди 9-минутното обръщение. В него той обяви 38 от новите законопроекти на премиера Борис Джонсън за следващата година.

Prince Charles delivers the Queen's Speech, outlining the Government's legislative agenda for the following year.



Follow #live on FRANCE 24 https://t.co/YZ5OaGTw9B — FRANCE 24 English (@France24_en) May 10, 2022

На церемонията присъства и съпругата на Чарлз - Камила, както и първородният му син принц Уилям. Той гледа събитието на живо за първи път в живота си и седна отдясно на баща си.

Prince Charles, with Camilla, the Duchess of Cornwall arrive at the Palace of Westminster



He will read the Queen's Speech on her behalf for the first timehttps://t.co/ntWSgyF5FG pic.twitter.com/DyvkAreyWt — BBC News (UK) (@BBCNews) May 10, 2022

Макар и празен, тронът на кралица Елизабет бе поставен на трибуната.

Prince Charles takes his seat in the House of Lords for the state opening of Parliament, where he will set out the government's upcoming agenda for the first time



The Queen is missing the event because of "mobility issues" https://t.co/AscIgQ1qhW pic.twitter.com/6pvKUZwjQb — Bloomberg UK (@BloombergUK) May 10, 2022

