Астрономи за първи път наблюдаваха много ранен етап от формирането на голяма планета

Астрономи наблюдаваха много ранен етап от формирането на планета, която е около девет пъти по-голяма от Юпитер, предаде Ройтерс.

Учените казват, че са успели да видят образуването на небесното тяло, докато е още “в утробата” - откритие, което създава въпросителни около разбирането за образуването на планетите.

Изследователите са използвали телескопите “Субару”, който се намира на Хаваите, и “Хъбъл”, за да открият и изучават планетата - газов гигант, необичайно отдалечена от младата си звезда.

Газовите гиганти са планети, подобни на най-големите в нашата Слънчева система Юпитер и Сатурн. Те са съставени предимно от водород и хелий.

"Смятаме, че тя все още е в много ранен етап от своето "зараждане", каза астрофизикът Тейн Къри, който е водещ автор на проучването, публикувано в изданието "Нейчър астронъми". "Доказателствата сочат, че това е най-ранният етап на формиране на газов гигант, наблюдаван някога".

Планетата се заражда в диск от газ и прах около звездата AB Aurigae на разстояние 508 светлинни години от Земята. Тази звезда имаше своя кратък момент на слава, когато снимката ѝ се появи в сцена от филма “Не поглеждай нагоре” миналата година.

Известни са около 5000 планети извън Слънчевата система или екзопланети. Почти всички се движат в орбити около звезди между Слънцето и най-отдалечената от него планета Нептун. Но новооткритата AB Aur b е три пъти по-далече от разстоянието между Нептун и Слънцето, както и 93 пъти по-отдалечена от звездата си, отколкото е Земята от Слънцето.

Раждането ѝ изглежда следва различен процес от стандартния модел при образуването на планетите, допълва БТА.

"Конвенционалното мислене е, че повечето – ако не всички – планети се образуват чрез бавно натрупване на твърди вещества върху скалисто ядро ​..., когато то е достатъчно масивно, започва да се натрупва газ", каза астрономът и съавторът на изследването Оливие Гийон от Аризонския университет. "При този ​​процес обаче не може да се образуват планети-гиганти на голямо орбитално разстояние", така че откритието повдига въпроси около теорията за формирането на планетата.

"Има повече от един начин да се приготвят яйца“, каза Къри. "И очевидно може да има повече от един начин да се формира планета, подобна на Юпитер."

Звездата AB Aurigae е около 2,4 пъти по-масивна от Слънцето и почти 60 пъти по-ярка. Смята се, че възрастта й е около 2 милиона години - бебе според звездните стандарти. За сравнение Слънцето е на около около 4,5 милиарда години.

„Новите астрономически наблюдения непрекъснато предизвикват нашите настоящите теории, което подобрява разбирането ни за Вселената", каза Гийон. "Образуването на планета е много сложно..., очакват ни много изненади”.

