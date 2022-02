Земята има втори Троянски астероид, движещ се по същата орбита като планетата ни, съобщи Ройтерс.

Астероидът 2020 XL5 е с диаметър 1,2 км. Той ще остане на същата орбита като Земята 4000 години. Астрономите го описват след наблюдения с телескопи в Чили, Аризона и Канарските острови, след като е открит през декември 2020 г.

Той може да е бил уловен от Земята преди 500 до 1000 години.

Троянски са астероидите, които се движат около Слънцето на същата орбита като планета. Те не се сблъскват с нея, защото са в мъртва зона, в която гравитационните сили ги държат да обикалят със същата скорост като планетата.

Астероид с диаметър над 1 км ще прелети край Земята

Преди да бъде открит такъв около Земята през 2010 г., бяха известни само около Юпитер, Нептун и Марс. Около Юпитер те са 10 000, край Нептун - 28, край Марс - 4, край Уран -2. Край Венера също е известен един.

Местоположението на астероида варира между около 90 милиона и 270 милиона километра от Земята. Той е в една от петте точки на Лагранж - L-4, което обяснява стабилната му орбита. Точките L-4 и L-5 обаче са много трудни за наблюдение от Земята.

Според авторите на изследването, ръководени от специалисти от университета на Барселона, 2020 XL5 е изграден от въглерод и може да е изхвърлен от астероидния пояс от Юпитер. Въпреки че е открит преди година, чак сега те са успели да потвърдят, че е троянски.

Астероидът изглежда от типа С, обяснява ръководителят на изследването, планетологът Тони Сантана-Рос от университета на Барселона. Те са тъмни на цвят заради многото въглерод, но освен него са изградени от скали и минерали.

Първият известен земен Троянски астероид е 2010 TK7 и също е в четвъртата точка на Лагранж. Той е по-малък - с диаметър 400 км.

Изследването е публикувано в сп. "Нейчър къмюникейшънс".

The second Earth's troyan asteroid confirmed:

Discovered one year ago, 2020XL5 was captured by our planet in the 15th century and will be ejected from the Lagrange L4 point in 10000 years, according Man-To Hui et al ArXiv: https://t.co/ludED4JiRi



Image: NASA pic.twitter.com/ZLX2PpwPdK