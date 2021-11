Учени установиха каква музика е най-подходяща за различното време от деня

© Pixabay

Датски учени анализираха повече от два милиарда песни, за да открият идеалния саундтрак към ежедневието ни, съобщи в. "Дейли мейл".

Съвсем очаквано енергичните и бодри мелодии ни ободряват сутрин, а по-бавните са най-подходящи преди сън вечерта. Експертите от университета в Орхус обаче са определили променящите се нагласи по периоди от денонощието.

Идеалният плейлист започва с песни като "I'm A Believer" на "Мънкис" или "Our House" на "Меднес".

От 12 ч. до 14 ч. живо темпо като "Mamma Mia" или "Summer Nights" от мюзикъла "Брилянтин" също ни съживява след похапването, допълва БТА.

Вечер хората харесват танцувални песни, вероятно защото настроението им е по-празнично. През нощта най-популярни са мелодии като "Layla" на Ерик Клептън или "Porcelain" на Моби. За малките часове е удачна "Purple Rain" на Принс или "I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)" на Мийт Лоуф. В този период хората слушат лека музика, преобладаващо бавна.

