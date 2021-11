За първи път китайка излезе в космоса, предаде Франс прес.

41-годишната Ван Япин, пилот и полковник от военновъздушнити сили, бе част от екипажа на космическия кораб "Шънчжоу 13", изстрелян в средата на миналия месец към единствения засега китайски модул на орбита - "Тянхъ" ("Небесна хармония").

Китайски тайконавти излязоха в открит Космос

Заедно с командира на мисията, генерал Чжай Чжъган, на 55 години, тя е прекарала шест часа и половина в откритото пространство тази нощ, съобщи китайската космическа агенция за пилотираните полети. Двамата продължили изграждането на бъдещата китайска станция в космоса, която ще състои общо от три модула. По-конкретно те инсталирали нови елементи от външна роботизирана ръка, проверили надеждността на оборудването и пробвали скафандри от ново поколение.

"Всички планирани задачи бяха изпълнени успешно", подчерта агенцията в комюнике, цитира БТА.

Тричленният екипаж на "Шънчжоу 13", който включва още един мъж, ще остане в космоса половин година - рекорд за Китай. Освен че ще продължи изграждането на бъдещата китайска космическа станция, той ще теста издръжливостта на човешкия организъм в безтегловност.

#WangYaping becomes the first #Chinese woman to walk in space. pic.twitter.com/lORhrgQHwh