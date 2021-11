Китайски тайконавти излязоха в открит Космос

Тайконавти излязоха от китайската орбитална станция за работа в открит Космос, съобщи агенция ТАСС, цитирана от БТА.

В открит Космос работят капитанът на екипажа Чжай Чжиган и Ван Япин - единствената жена в него. Колегата им Е Гуанфу ще поддържа връзка с тях и ще координира действията им. По план тайконавтите би трябвало да работят извън модула шест часа.

Астронавтите на капсулата на „Спейс Екс“ останаха без тоалетна

Китай планира да изгради своята орбитална станция на две фази - тестване на технологии в орбита през 2021 г. и инсталационни работи през 2022 г. За всяка от тях са планирани по шест полета.

#Shenzhou13 taikonauts to conduct extravehicular activities soon for the first time since they entered the space station. The female crew member Wang Yaping is expect to be China’s first female spacewalker Click for live: https://t.co/1z2iVaOveq