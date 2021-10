Новородени слончета в Кения се хранят с козе мляко

Резерват за слонове в Кения захранва бебетата с козе мляко мляко, предаде Ройтерс.

То е потенциално по-здравословна и по-евтина алтернативна на използваните от хората бебешки храни.

Резерватът за слонове "Ретети" помага за спасяването на малки слончета, които са останали сираци или са били изоставени. След като животните станат достатъчно големи, за да могат сами да оцелеят, те се връщат в дивата природа.

За отглеждането на слончетата досега се е използвало мляко на прах, което се дава на човешките бебета. Ветеринарите обаче решават да започнат да дават козе мляко като алтернатива. То е богато на протеини и на други полезни вещества.

Решението на резервата осигурява подкрепа на няколко местни козеферми, които са започнали да продават продукцията си за изхранване на слончетата.

