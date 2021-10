Астрономи откриха за първи път планета извън Млечния път

Астрономи откриха за първи път планета извън нашата галактика, предаде Би Би Си. До момента са открити почти 5000 екзопланети, обикалящи около звезди отвъд Слънцето. Всички те обаче са разположени в галактиката Млечния път.

Планета с размерите на Сатурн, "уловена" от рентгеновия телескоп "Чандра" на НАСА, е в галактиката Месие 51. Тя се намира на около 28 милиона светлинни години от Млечния път, предавва БТА.

Откритието на учени от Центъра по астрофизика "Харвард-Смитсониън" се основава на т.нар. транзити, при които преминаването на планета пред звезда блокира част от нейната светлина и води до характерен спад в яркостта, който може да бъде забелязан с телескопи.

Тази обща техника вече е използвана за откриване на хиляди екзопланети. Астрономите я прилагат, за да открият кандидата за екзопланета в двоична система, наречена M51-ULS-1.

