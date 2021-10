Апаратът "Луси" на НАСА ще посети осем астероида

© pixabay

НАСА се готви за изстрелването на серията космически апарати до някои от най-привлекателните за астрономите космически скали, съобщи БТА, позовавайки се на Асошиейтед прес.

Роботизираният апарат "Луси" ще се отправи този уикенд на 12-годишна мисия до астероидите около Юпитер - неизследваните капсули на времето от зората на Слънчевата система. И точно както звучи в песента на "Бийтълс" "Lucy in the Sky with Diamonds", в небето с Луси ще има и диаманти - на един от научните инструменти на борда.

НАСА планира изстрелване в часовете преди изгрев в събота.

Около месец по-късно апаратът "Дарт" ще се насочи към двоен астероид, по-близо до Земята. Мисията ще приключи със сблъсък с луна на основния астероид в опит за промяна на орбитата му - тест, който един ден би могъл да помогне за спасяването на Земята от удар на астероид.

През лятото на следващата година НАСА ще изпрати друг апарат към астероид от никел и желязо, който вероятно е бил ядро на някогашна планета. Два други малки прибора с размерите на куфар ще изследват още един двоен астероид.

През 2023 г. космическа капсула ще се приземи в пустинен район в щата Юта с първите проби от астероида Бену, събрани миналата година от робота ОСИРИС-РЕКС.

"Всеки от астероидите, които посещаваме, ни разказва история...нашата история, историята на Слънчевата система", каза ръководителят на научните мисии на НАСА Томас Зърбукен.

Няма по-добър начин да узнаем как се е формирала Слънчевата система преди 4,6 милиарда години, смята Хал Левисън от Югозападния изследователски институт в Болдър, Колорадо, научен ръководител на мисията "Луси". "Това са фосилите от формирането на планетите".

Китай и Русия обединяват усилия за астероидна мисия по-късно в настоящето десетилетие. И ОАЕ планират изследване на астероид в близките години.

0









Копирано