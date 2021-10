Европейско-японската сонда "Бепи Коломбо" на около 200 км от Меркурий

Европейско-японската сонда "Бепи Коломбо" се доближи до планетата Меркурий. Това съобщи БТА, като се позова на Си Ен Ен, която на свой ред цитира съобщение на Европейската космическа агенция в Туитър.

Тя премина на около 200 километра от повърхността на най-малката планета в Слънчевата система.

"Бепи Коломбо" направи черно-бели снимки, които изпраща на Земята. Изображенията не са с висока резолюция, тъй като научните камери на апарата засега не са включени и са прибрани на сигурно място вътре в него.

Това е първото от общо шест прелитания край Меркурий, които "Бепи Коломбо" ще направи до 2025 г. Тогава апаратът ще се позиционира край планетата. Научните наблюдения ще започнат през 2026 г.

Мисията, която започна през 2018 г., се състои от два апарата - единият на Европейската космическа агенция, а другият на Япония. Те ще се разделят, когато достигнат орбита край Меркурий. Европейският ще картографира терена на планетата и ще събира данни за структурата и състава на повърхността и вътрешността й. Японският ще изследва магнитното й поле и взаимодействието му със слънчевия вятър.

The first images from this morning’s #MercuryFlyby are out https://t.co/IBsyycZJ30