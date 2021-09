Гмуркачи случайно откриха една от най-големите колекции златни римски монети

Гмуркачи откриха една от най-големите колекции златни римски монети, докато почистваха средиземноморското дъно от боклуци.

Тя е от общо 53 монети, датиращи от IV и V век. Според изследователи те са били скрити там от варварски мародери, пише "Бизнесинсайдър", предава БТВ.

Двамата мъже се гмуркали край бреговете на Испания и почиствали морското дъно, когато забелязали лъскав обект, наподобяващ монета. На него имало надпис с древногръцко или римско изображение.

Първоначално те предположили, че е част от бижу, но с помощта на тирбушон и швейцарски нож успели да извадят още седем такива монети от цепнатина в скалата.

След като гмуркачите съобщили за находката, екип от водолази и археолози открили на мястото общо 53 златни монети и останки от сандък. Учени установили, че монетите са от края на IV век и началото на V век.

Ръководител на екипа от подводни археолози коментира, че това е един от най-големите комплекти римски златни монети, откривани в Испания и Европа. Според него откритието може да представи нова информация за нападението на западната част на Римската империя.

Историците смятат, че това откритие хвърля нова светлина върху историческия момент на идването на варварите, който води до падането на Римската империя.

It's amazing what you might find when on the ocean floor.



A group of amateur freedivers in Spain discovered one of the largest collections of gold Roman coins found in Europe.



What treasures will you discover: https://t.co/DR8ZDHNtET#shipwreckcharlestown #treasure #history pic.twitter.com/hxbzd9a7he