Снимка на Меркел, "нападната" от папагали, взриви социалните мрежи

Германският канцлер Ангела Меркел беше неочаквано „нападната" от папагали. Това се е случило по време на посещение в парк за птици в Марлоу, предаде БТВ.

Посочва се, че ухапването е било „доста болезнено“.

Световните агенции разпространиха доста забавен кадър, който може би улавя точно момента на "нападението":

В парка за птици Меркел поискала да нахрани птиците. Тя получила специална чаша с храна - Лори нектар, направен от изсушен прашец, фруктоза, зърно и вода. В очакване на почерпката папагалите накацали Меркел и започнали да кълват храна буквално от ръцете ѝ. Един от тях дори кацнал на главата ѝ, а друг я клъвнал по пръста.

След това Ангела Меркел изразила желание да се запознае с европейския бухал с височина около 60 см. Този път обаче подходила по-предпазливо, отказвайки да го държи.

