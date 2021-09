Сладкар прави копия на Ангела Меркел от марципан

Производител на изделия от марципан се надява да утеши привържениците на Ангела Меркел Ангела Меркел - германски политик, канцлер на ФРГ. Родена на 17 юли 1954 г. в Хамбург. Семейството се, която се оттегля след 16 години като канцлер, като предлага специален сувенир с нейно подобие от бадемовата паста, предадоха БТА и Ройтерс.



"Това е сувенир за феновете, а и за тези които не са фенове на Ангела Меркел Ангела Меркел - германски политик, канцлер на ФРГ. Родена на 17 юли 1954 г. в Хамбург. Семейството се, която се оттегля, след като е изпълнила дълга си. Затова се надяваме, че и привържениците ѝ и противниците ѝ могат да го сложат в дома си" - каза Томас Цубер, мениджър на фирма за производство на марципанени изделия в Бавария. Правим ги с трайност две години, така че хората да могат да удължат времето на Меркел с още две години", добавя той през смях.

Семейната фирма на Цубер за производство на марципанени изделия е на 40 години. Част от операциите са механизирани, но се работи и на ръка.

"Г-жа Меркел е специално издание за нас - добави той. - Ще произведем към 500 бройки. Отливката е изработена на ръка. Тя се пълни с марципан."

По серията Меркел работят осем души. Една партида се изготвя за два дена - етапите на производство са осем.

