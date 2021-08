Кание Уест си сменя името на YE

Кание иска да се казва само Ие, съобщиха БТА и Асошиейтед прес.

Кание Уест е подал документи в съд с искане да бъде сменено името му. В иска до Висшия съд в Лос Анджелис 44-годишният изпълнител и продуцент е посочил, че настоява да замени пълното си име Кание Омари Уест с дългогодишното прозвище, с което е известен - Ие, без второ и фамилно име.

Документите са подадени на 11 август и са заведени в системата на съда във вторник. В тях се отбелязват "лични причини" за искането за промяна на името.

Уест, който от години в профилите си в социалните мрежи се нарича Ие, съобщи в Туитър още през 2018 г., че иска официално да смени името си. Прозвището му стана и заглавие на негов албум от 2018 г. В интервюта той е казвал, че не само харесва да го наричат Ие като съкращение от първото му име, но и защото думата се появява и в Библията.

