Какво са работили родителите на Кевин от "Сам вкъщи"?

Филмът "Сам вкъщи" се превърна в неизменна част от Коледа. Вече 30 години Кевин и семейството му завладяват всеки дом.

Вероятно всеки от нас си е задавал въпросът каква е била работата на родителите на Кевин в "Сам вкъщи".

Тази седмица ветеранът в киноиндустрията участва в епизод на популярен подкаст. Там той си спомня как се е родила идеята за "Сам вкъщи", пише woman.bg. Крис разказва, че първоначално е работил по филма "Коледна ваканция". По това време Кълъмбъс отчаяно се е нуждаел от работа, тъй като няколко неуспешни проекта вече са застрашавали кариерата му. Обаче на снимачната площадка го очаквал "сюрреалистичен опит".

Продават къщата от "Сам вкъщи" за 2,4 млн. долара

Звездата на филма Чеви Чейс изобщо не проявявал ентусиазъм към ролята си. "Той дори не знаеше, че съм режисьор - спомня си Кълъмбъс - помисли ме за барабанист!" След няколко неуспешни опита да установи контакт с актьора, Кълъмбъс решил да се откаже от проекта.

Джон Хюз, бидейки човек на думата си, му изпратил друг сценарий - история за момче, което забравят вкъщи по Коледа. Така се появил легендарният "Сам вкъщи".

Режисьорът допълни, че професиите на родителите във филма са били обсъждани с Джон Хюз по време на работата върху филма. Кейт Маккалистър, майката на Кевин, според сценария е била успешен моден дизайнер. Всъщност, за това свидетелстват и манекените в мазето на къщата. А що се отнася до професията на бащата, нещата се оказали доста по-сложни. "Джон предполагаше, че може би работи в рекламата, но точно не си спомням", споделя Кълъмбъс.

Сред феновете на филма съществува теория, че бащата на Кевин може би е свързан с мафията и затова има толкова много пари. Но режисьорът отхвърля всички опити на хората да разсъждават в тази посока.

Интересното е, че първоначално не е било планирано за главната роля да бъде взет точно Маколи Кълкин. "Исках да видя всички деца, които биха подхождали за тази роля", признава Кълъмбъс. Въпреки това, прослушването на повече от 300 кандидати се оказало загуба на време. В крайна сметка всичко се върнало при Кълкин, с когото първата среща се сторила на Крис "вълшебна".

