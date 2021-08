Панда се роди в зоопарк в Сингапур след изкуствено осеменяване на майката

Бебе панда се е появило на бял свят в зоопарка в Сингапур след изкуствено осеменяване на майката - премиера за вида в града-държава в Югоизточна Азия, предадоха БТА и Франс прес.

Дванадесетгодишната панда Дзя Дзя е родила, след като е била осеменена със замразена сперма на 13-годишния Кай Кай, се посочва в изявление на Wildlife Reserves Singapore, оператор на парковете за дива природа на острова.

След няколко неуспешни опита през последните години, гледачите на пандите в зоопарка в Сингапур, съвместно с експерти от Китай, таяха надежда, че животните ще се чифтосват по естествен път, но в крайна сметка решиха да прибягнат до изкуствено осеменяване.

"Първата бременност на Дзя Дзя и раждането на бебе е важен етап за нас в грижите за този застрашен вид в Сингапур. Това е резултат от добрата грижа за животните, науката за асистираната репродукция и упоритостта на нашия персонал, съчетана с ценните съвети на китайските експерти по пандите", казват от Wildlife Reserves Singapore.

Пандите, които са пристигнали в Сингапур през 2012 г., са предоставени назаем за 10 години от Китай. Развъждането на панди - в плен или в дивата природа - е изключително трудно, защото малко животни искат да се чифтосват или защото когато го правят, не знаят как, обясняват екперти.

Друга трудност е, че женските панди са в "настроение" за оплождане само веднъж годишно, за около 24 до 48 часа. Голямата панда е класифицирана като "уязвим" вид от Международния съюз за опазване на природата (IUCN). Смята се, че в естествена среда са останали по-малко от 2000 животни от вида.

Aww-some moment: Singapore welcomes its first panda cub. Kai Kai and Jia Jia are parents after years of trying https://t.co/kt3kgPG1ln (Video: @tweetWRS) pic.twitter.com/QVB3RAoNJt