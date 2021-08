Израелски инженери направиха роботизиран кошер за пчели, който напълно може да замести хората, грижещи се за тях, съобщи в. "Индипендънт",предава БТА.

Роботизирана ръка прави всичко, което може и един пчелар - от събирането на меда до грижата за насекомите.

С вградените технологии се сканират една по една многобройните пити, които заедно могат да приютят до два милиона пчели - проверявани са за болести, пестициди и в реално време се съобщават опасностите, които заплашват семейството.

Кошерът от последно поколение е дело на израелската компания Beewise.

Денонощната грижа и наблюдение са изключително важни, за да се сведе до минимум рискът от измиране на пчелните семейства, категорични са експертите.

Умният израелски кошер е приблизително с размерите на товарно ремарке. Роботизираната ръка, с която е оборудван, се плъзга между пчелните пити и камерите. Отворите на кошера са цветно кодирани, което улеснява пчелите при влизане и излизане.

Драстичният спад на броя на този вид насекоми в световен мащаб в голяма степен се дължи на използването на пестициди, на изменението на климата и други.

Компаниите търсят различни технологии в опит да спрат измирането на пчелните семейства, като поставят сензори на традиционни дървени кошери или пък прилагат различни методи, сред които и изкуствено опрашване.

