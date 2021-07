Бебе от критично застрашен вид орангутан се роди в зоопарк в Израел

Зоопаркът и сафари парк на Рамат Ган, Израел, има ново попълнение - бебе от критично застрашения вид Суматрански орангутан, съобщиха БТА и ЮПИ.

Орангутанчето се е появило на бял свят преди две седмици, но досега майка му го е пазила от външния свят. Негови родители са 12-годишната Тана и 11-годишният Рахамим.

Суматранският орангутан е класифициран като "критично застрашен" от Международния съюз за опазване на природата. Бебета от вида се раждат в плен много рядко. Това е първото подобно раждане в Израел от 11 години, когато на бял свят се появи бащата на новороденото, Рахамим.

От зоопарка ще следят внимателно как новото бебе расте и се развива.

Орангутанчето от женски по все още няма име. Зоологическата градина предлага на всички желаещи да направят своите предложения за подходящо наименование.

Congratulations to orangutans Tanna & Rahamim from the Ramat Gan Safari on the birth of their baby !



11 year ago, the Safari welcomed the birth of Rahamim who is now a proud dad.



What should they name this cutie? pic.twitter.com/UhGIHBp4BJ