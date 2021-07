Netflix работи над поредица, базирана на вселената на покемоните

Стрийминг платформата Нетфликс работи над поредица, базирана на вселената на покемоните, съобщи "Варайъти", предава БТА.

Джо Хендерсън, познат с работата си над сериала "Луцифер", ще бъде сценарист и изпълнителен продуцент на поредицата.

Тъй като проектът все още е в начален етап, липсват подробности за сюжета. Според източници, цитирани от "Варайъти", сериалът ще бъде по подобие на филма "Покемон: Детектив Пикачу" (2019) с Райън Рейнолдс и Джъстис Смит и ще съчетава актьорска игра на живо и компютърно генерирани покемони. Продукцията, заснета с бюджет от около 150 милиона долара, реализира 430 милиона долара в международния бокс-офис.

Франчайзът "Покемон" става хит от старта си през 1995 г. Към момента той включва телевизионни сериали, филми, видеоигри, игри с карти, книги, комикси, манга и други, припомня изданието.

Нетфликс и "Покемон къмпани интернешънъл" си партнират от 2014 г.

