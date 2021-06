Слон тършува в кухнята на семейство в Тайланд

Гледката на слон, който тършува в кухнята, не е кой знае какъв шок за тайландско семейство, тъй като то вече е свикнало с посещенията му, предадоха БТА и Франс прес.

Вероятно подтикнато от нощен глад, масивното животно успява да провре главата си в кухнята на Будчан, за да търси храна. В един момент се вижда как слонът вдига найлонова торбичка, пълна с течност, поглежда я за кратко, след което я поставя в устата си, преди видеото да бъде изрязано. Китичай Будчан и съпругата му живеят близо до национален парк в Западен Тайланд, край езеро, където дивите слонове често се къпят, когато обикалят джунглата.

Мъжът не е обезпокоен от внушителния бозайник, разпознавайки редовен посетител, който често се разхожда из къщите в селото, където похапва, преди да да се оттегли и да се върне в джунглата. Слонът всъщност е унищожил кухненската им стена още през май, създавайки концепция за кухня на открито, казва Будчан. Поредното му посещение през уикенда е било единствено с цел да търси храна. Мъжът допълва, че общото правило за справяне с неканените посетители е да не бъдат хранени.

"Когато не получи храна, той си тръгва сам. Не бях притеснен от появата му, тъй като вече съм свикнал", допълва мъжът.

Дивите слонове са често срещани в националните паркове на Тайланд и околните райони, като фермерите от време на време съобщават за инциденти, при които гладни стада изяждат плодови и царевични насаждения.

A woman in Thailand found an unexpected visitor in her house in the middle of the night last weekend -- a wild Asian elephant. https://t.co/I7NKK25pKb

A family in Thailand awoke to a hungry Asian elephant busting through their wall and rummaging in the kitchen. The elephant, which is reportedly known to occasionally cause trouble for humans in the area, was likely attracted to the smell of food pic.twitter.com/0mKGU9azWF