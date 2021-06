Мечка проникна във военна авиобаза в Япония

Мечка проникна на територията на авиобаза на японските военновъздушни сили в Сапоро, съобщиха БТА и Асошиейтед прес.

Животното е нападнало военен от базата.

Според информация на телевизионния канал Ен Ейч Кей мечката обиколила и летище Окадама, което граничи с авиобазата. Тя преминала през пистите за излитане и кацане, след което си тръгнала през оградата.

Полетите временно били преустановени, за да се извърши проверка за нанесени щети от посещението на дивото животно.

По-рано през деня вероятно същата мечка е нападнала двама възрастни хора и 40-годишен мъж в Сапоро, които били настанени в болница.

От април миналата година до края на март тази година японските власти са регистрирали 158 случая на нападения на мечки срещу хората в страната, което поставя рекорд. Според специалисти дивите животни все по-често се осмеляват да доближават до населени места и домове в търсене на храна поради липсата на достатъчно жълъди и диви кестени в горите, които са основна храна за мечките в Япония.

