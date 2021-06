Продават на търг ръкописни бележки на Исак Нютон

Ръкописни бележки на Исак Нютон се продават на търг в Лондон, съобщиха БТА и Асошиейтед прес.

Записките, с които Нютон прави редакции на прочутия си труд "Математически начала на натуралната философия" се очаква да бъдат продадени на цена между 600 000 британски лири и 900 000 британски лири на търг на 8 юли, съобщиха от аукционна къща "Кристис".

Произведението "Математически начала на натуралната философия" е издадено през 1687 г. и формулира законите на гравитацията и движението. Екземпляр от първия тираж на изданието бе продаден на търг през 2016 г. за 3,7 милиона долара. Този труд формулира "нашето разбиране за вселената", коментира Томас Венинг, който оглавява отдела за книги и ръкописи в "Кристис".

