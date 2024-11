Рядка риба изплува на плаж в Калифорния - вещае цунами и земетресения

На бреговете в Калифорния отново е забелязана една от най-трудно уловимите риби - рибата гребло. Преданията гласят, че тя е вестител на лоши новини. Това се случва за трети път в последните няколко месеца и общо за 22-и път от началото на века.

Рибата е била забелязана на брега на Brandview Beach. Тя е с размери от близо 3 метра, съобщава Си Ен Ен.

Уникалното морско животно е било намерено от двама учени. Те са прибрали рибата, а след това са я замразили, за да може тя да бъде използвана за научни цели.

Според японската митология рибата предвещава цунами и земетресения. Тя е била забеляза по бреговете на Страната на изгряващото слънце през 2010 година, малко преди унищожителното земетресение да удари страната през 2011 година.

Рядък вид риба изплува на плаж в САЩ

Някои теории твърдят, че тектоничните размествания, които се случват преди земетресенията, убиват този вид риба. Именно заради това те изплуват в плитките части на бреговете преди земетръса, допълва "Фокус".

Рибата носи името "Денят на страшния съд". Тя все още не е добре позната за учените, тъй като живее в дълбочини, които все още са твърде недостъпни за човека.

Учените, които ще изследват рибата, обаче са оптимисти, че сега ще имат възможност да проучат всички биологични характеристики на морското създание, както и да добият представа за това на каква възраст е и как живее.

