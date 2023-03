Топ 10 на най-очакваните игри за 2023 г.

© YouTube

За всички любители на видеоигрите 2023-а година вече бе изключително благодатна. През януари и февруари едни от най-големите заглавия обезателно завладяха конзолите ни. Става въпрос за изключителни приключения като „Dead Space Remake”, „Atomic Hearts” и разбира се, дългоочакваната „Hogwarts Legacy”, която ни потопи в света на магьосниците и величествения Хогуортс, сто години преди познатия на всички Хари Потър лично да прекрачи прага на училището за магия, пише каналът Vbox7.

Това обаче е само малка част от видеоигрите, за които геймърите тръпнат през годината. Ето кои игри очакваме с най-голямо нетърпение в следващите месеци.

Final Fantasy 16

Поредното приключение от франчайза – „Final Fantasy”, ще ни потопи в един нов фентъзи свят, на моменти мрачен, а в други изключително вълнуващ. Играта ще ни запознае с историята на Clive Rosfield, който е признат воин, заклел се да защитава по-малкия си брат Joshua. Бързо обаче главната мисия на Clive ще се превърне отмъщението. Той ще подгони мистериозно същество, което носи само беди на човечеството. Очакват ни много епични и динамични битки, както и една трогателна и жестока история.

Екшън ролевата игра, произведена и разработена от “Square Enix”, ще излезе през лятото, а разработчиците са обещали един огромен отворен свят, който играчите да могат свободно да изследват.

Дата на премиерата: 22 юни / Платформи: Playstation 5

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

От „Nintendo EPD” са ни приготвили продължение на епичната Тhe Legend of Zelda: Breath of the Wild, а ние сме повече от готови да проследим поредното приключение на Link. В „Tears of the Kingdom” ще трябва сами да изберем посоката и пътя, по който да поемем. Отново ще сме във вълнуващия свят Хайрул, с обширните му земи и островите, които се носят в необятното небе. Задачата ни ще бъде да преборим злите сили, които са надвиснали над кралството.



От „Nintendo” са доста внимателни да не ни показват прекалено много от играта, за да запазят мистерията, чарът и обаянието, които направиха предишната игра толкова специална. Едно е ясно, лимитът пред нас ще бъде само въображението ни.



Дата на премиерата: 12 май / Платформи: Nintendo Switch

Minecraft Legends

Следвайки успеха на „Minecraft Dungeons”, по която всички се прехласнахме през 2020-а година, „Microsoft” и „Mojang”са готови с нов спиноф. Новата екшън-стратегическа игра от световноизвестната едноименна поредица ще ни забърка в малко по-различно приключение. Главната ни задача ще бъде да съберем приятелите си и да се включим в епични битки, разбира се, ще получим помощ и от различни животинки и персонажи вътре в играта. „Minecraft Legends” ще предложи и нов свят, богат на ресурси и чудатости.



Дата на премиерата: 18 април / Платформи: PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X and Series S

Starfield

„Starfield” е новата екшън ролева игра на „Bethesda”. Това говори достатъчно само по себе си. От „Bethesda” са отговорни за едни от най-емблематичните видеоигри. Говорим за поредици като „Doom”, „Fallout”, „Star Trek”, „Quake”, „Dishonored” и „The Elder Scrolls”, най-известна с легендарния свят на Skyrim. Сега разработчиците са подготвили изцяло нова вселена, която ние ще трябва внимателно да разгледаме – със сигурност много опасности дебнат в Космическото приключение, в което ще се включим. Точно така, „Starfield” ще се развива в Космоса, на непознати и тайнствени планети, а целта ни ще бъде простичка – да намерим отговор на най-голямата мистерия на човечеството.



Каква е тя? Ще разберем заедно.



Дата на премиерата: 2023 година / Платформи: PC, Xbox Series X and Series S

Star Wars Jedi: Survivor

Не сме забравили и всички фенове на франчайза „Междузвездни войни”. Специално за тях представяме „Star Wars Jedi: Survivor” – новата екшън-приключенска игра, разработена от „Respawn Entertainment”и публикувана от „Electronic Arts”. Играта е дългоочакваното продължение на „Star Wars Jedi: Fallen Order”, която проследи историята на Cal Kestis.



Пет години след новото приключение ние отново ще поемем контрол над Cal в едно епично преживяване с много Джедай, бластери и битки. Едва ли може да изискваме нещо повече и вече нямаме търпение. За щастие, няма да се наложи да чакаме много, тъй като видеоиграта ще оживее пред очите ни още през март месец.



Дата на премиерата: 17 март / Платформи: PC, PlayStation 5, Xbox Series X and Series S

Alan Wake 2

Време е да се потопим в една по-тъмна материя, а именно психологическия трилър „Alan Wake 2”. След тринадесет години чакане най-после ще получим така желаното продължение на първата игра, която проследява мистериозната и мрачна история на писателя Alan Wake, който заедно с жена си пътува до малко планинско градче във Вашингтон. Той иска да избяга от големия град и да се пребори с писателския си блокаж, който го мъчи през последните две години. Още след пристигането им обаче странните и ужасяващи неща започват да се случват, а съпругата му изчезва. Писателят тръгва по стъпките на свои творения и кошмари в един свят, изваден сякаш от книга на Стивън Кинг.

Втората част на играта ще ни върне точно там, където завърши и първото приключение преди тринадесет години. „Remedy Entertainment” осъществи няколко различни проекта през този голям период, но определено „Alan Wake 2” е най-очакваното заглавие от компанията.



Дата на премиерата: 2023 година / Платформи: PC, PlayStation 5, Xbox Series X and Series S

Resident Evil 4 Remake

И като сме в жанра на ужаса, няма как да пропуснем „Resident Evil 4 Remake”, което ще е една обновена версия на оригиналната игра, която ни изплаши още през 2005-а година. От „Capcom” са известни със своите римейк версии, като те вече осъществиха няколко проекта от поредицата „Resident Evil”. Сега обаче идва време и за четвъртата игра от франчайза, която много определят и за най-добрата от всички. Отново ще се въвлечем в мисия на Leon S. Kennedy, като на агента ще бъде възложена жизненоважната мисия да спаси дъщерята на президента, отвлечена от култ.



Бързо обаче ще стане ясно, че нещата не са точно такива, каквито изглеждат. Готови ли сте за едно вълнуващо и високо адреналиново преживяване? Защото ние сме!



Дата на премиерата: 24 март / Платформи: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X and Series S

DIABLO 4

Първата игра от поредицата „Diablo” излезе през вече далечната 1996-а година, а пък последната през 2012-а. Това прави повече от десет години чакане за четвъртата игра от серията. Очаква ни ново епично приключение в мрака. Lilith се е завърнала, призована от древен ритуал и ние трябва отново да я спрем! Мисията ни ще бъде да оцелеем и да надвием тъмните сили. Играта ще предложи нови класове, персонализация на героя чрез таланти и умения, които трябва да изберем много внимателно, защото съдбата на света е в нашите ръце.

От „Blizzard” са обещали и динамичен отворен свят. За първи път видяхме частици от играта през 2019-а година, за щастие не остава много да чакаме.

Дата на премиерата: 17 март / Платформи: PC, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X and Series S

Assassin’s Creed Mirage

Компанията „Ubisoft” работи по ново продължение на емблематичната поредица „Assassin’s Creed”. За последен се забъркахме в подобна авантюра през 2020-а година, когато излезе играта „Valhalla”, в която поехме ролята на един истински Викинг и изживяхме една отминала сага с много битки, героизъм и завладяване на нови земи. Този път действието ще се пренесе в девети век по улиците на Багдад, а ние ще влезем в обувките на Басим, уличен крадец и разбойник. Разработчиците са обещали много екшън, както и интересен за изследване свят, който дори ще ни отведе до дома на асасините, където всичко е започнало. Любопитни ли сте да научите тайните, както на света така и на Орденът? Ние също сме, а това ще бъде и главната задача на Басим.



Дата на премиерата: 2023 / Платформи: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X and Series S

Marvel's Spider-Man 2

Любимият на мнозина супергерой Спайдър-Мен отново ще пусни мрежи и определено ще ни залепи пред мониторите. Първата игра от серията ни запозна с Питър Паркър, който така или иначе ние добре познаваме. „Insomniac Games” и „Sony” ни пуснаха в опасна авантюра с злодеи от комиксите и филмите на „Marvel” като Fisk, Rhino, Electro, Scorpion, Mister Negative и много други. Видеоиграта излезе през 2018-а година, а две години след това получихме продължението Spider-Man: Miles Morales, което наследи отлично първата част. В него ние се потопихме в живота на Майлс Моралес, който също придоби уменията на Спайдър-Мен. Идва обаче времето за „Marvel's Spider-Man 2”, което отново ще разтърси света на видеоигрите. Разработчиците са обещали още по-мащабен свят, в която ще можем да вземе ролята както на Питър Паркър така и на Майлс Моралес, а защо не и на някои от злодеите във Вселената?



Дата на премиерата: 2023 година / Платформи: PlayStation 5

