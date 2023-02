Компютърна игра, създадена в България, спечели награда "Грами"

© Getty Images, архив

Компютърна игра, чието създаване се ръководи от българския екип на компанията Ubisoft, спечели първата в историята награда "Грами". Призът се нарича "Най-добра музика за видеоигри и други интерактивни медии", а конкретният носител е Стефани Иконому.

Тя е авторът на музиката към Assassin's Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarok. Нейни конкуренти сред номинираните бяха Остин Уинтъри (Aliens: Fireteam Elite), Ес Беър Макриъри (Call Of Duty®: Vanguard), Ричард Жак (Marvel's Guardians Of The Galaxy) и Кристъфър Тин (Old World).

Интересът към излъчването на церемонията за наградите "Грами" се завръща след спада по време на пандемията

"Благодаря за признанието и за това, че отдадохте дължимото на силата на музиката към компютърните игри", каза Иконому при получаването на наградата в неделната вечер, предаде "Дневник". Звукозаписната академия на САЩ създаде категорията заради значителното културно влияние на този жанр, макар видеоигри да са печелили "Грами" в други категории.

