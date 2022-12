Най-очакваните гейминг премиери за 2023 г.

© YouTube

2022 г. трябваше да е страхотна за геймърите с много и дългоочаквани премиери. Някои от тях не се случиха, а надеждите останаха за 2023 г., която идва след по-малко от две седмици, пише каналът Vbox7.

Какво ще ни донесе и какво ще отложи (за пореден път) новата година, вероятно ще знаем след 12 месеца, но до тогава има готини гейминг премиери, за които вече тръпнем.

Игрите с най-добри истории за 2022 г.

Ето някои от тях:

Atomic Heart

Премиерата е насрочена за февруари. За нея чакахме цели 4 години, а от видеото по-горе се вижда, че ще си струва. Е, някои наричат Atomic Heart "руския Bioshock", но СССР, роботи и мистериозно изчезване на учени в таен обект звучи повече от интересно.

Resident Evil 4

Е, да, става въпрос за римейк, но какъв! Мисията на Лион Кенеди остава същата, но вече ще е доста по-красиво и модерно. Вероятно продължителността на играта ще е същата, като на оригинала от 2005 г. или около 15 часа. За нея вече са ясни и минималните системни изисквания за PC.

The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom

Датата е средата на май, а в някой онлайн магазини вече тече pre-order. Работата по нея отне цели 6 години, а всъщност първоначалната ѝ дата за премиера трябваше да е през 2022 г. Tears of The Kingdom се явява сикуъл на Breath of the Wild, така че феновете на Зелда имат предостатъчно време да си припомнят предшественика.

Street Fighter 6

За продължението на класиката се твърди, че ще бъде истинска еволюция за поредицата. Очакваме нови функции за игра и нови визуални ефекти. Стискаме палци премиерата да мине гладко, защото мнозина от нас все още си спомнят проблемите със сървърите при пускането на Street Fighter 5 през 2016 г.

Final Fantasy XVI

Трябваше да излезе през 2021 г., стискаме палци 2023 г. да се окаже "правилната" за Final Fantasy XVI. От трейлърите досега оставаме с впечатлението, че ще получим точно онова, на което се надяваме, екшън, битки, страхотни ефекти и впечатляваща динамика.

Diablo 4

Каква класика! Поколения са израсли с поредицата, а четворката излиза на 6 юни 2023 г. Вече тече и pre-order, като цените са впечатлянащи и достигат до 100 евро. От видяното досега по време на The Game Awards 2022 съдим, че ще играем в доста по-мрачен свят от познатия досега. Но това не е всичко - персонажите ще могат да се променят по външен вид, а играта ще има и открит свят.

0









Копирано