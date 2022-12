Видеоиграта, която Илън Мъск свърза с Белоградчик, стана игра на годината

Епичното фентъзи Elden Ring спечели престижната награда за игра на годината на Game Awards, пише БНТ.

Този приз от съвместния вот на жури и публика се присъжда на видеоигра, за която се прецени, че предоставя най-доброто изживяване в творчески и технически план.

Мъск идва в България

Името на играта-победител нашумя и извън геймърските среди в България в края на годината, когато милиардерът Илън Мъск оприличи сцена от нея със снимка на Белоградчишките скали в социалните мрежи.

Pretty sure that was in Elden Ring