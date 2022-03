Уил Смит зашлеви водещия на церемонията на Оскарите

Уил Смит нахлу на сцената на наградите "Оскар" и удари комика Крис Рок в лицето, задето се пошегува със съпругата му по време на неделната гала вечер, предава Нова телевизия.

Рок, връчвайки наградата за най-добър документален филм, с комедийна рутина се пошегува, сравнявайки късо подстриганата коса на Джада Пинкет Смит с външността на Деми Мур във филма "Редник Джейн" и предлагайки й да участва в продължението му.

Смит се приближи до Рок и му удари шамар, преди да се върне на мястото си до Джада, крещейки ругатни. Джада Пинкет Смит, която също е актриса, страда от алопеция и публично разкри диагнозата си през 2018 г.

„Уил и Крис, ще решим това като семейство.

Точно сега продължаваме с любов“, каза Шон „Диди“ Комбс, представяйки следващия раздел.

VIA JAPANESE TELEVISION: The uncensored exchange between Will Smith and Chris Rock pic.twitter.com/j0Z184ZyXa