Ето кои са победителите на наградите "Оскар"

Академията за кинематографично изкуство и наука на САЩ тази нощ връчи 94-ите награди "Оскар", като за първи път от две години церемонията се състои в обичайния си дом - "Долби Тиътър" в Лос Анджелис.

“Кода” е големият победител на тазгодишната церемония. Филмът получи общо 3 номинации и спечели във всяка една от тях, включително в категорията за най-добър филм.

Джейн Кампиън спечели своя втори “Оскар” в категорията “Най-добър режисьор”.

Кампиън получи статуетката за работата си по филма "Силата на кучето".

“Обожавам да бъда режисьор, защото се потапям дълбоко в историята. За щастие работя с невероятни актьори, а те отговориха на предизвикателството с големия си талант”, каза режисьорката, след като получи отличието. Кампиън е едва третата жена, получила златната статуетка за най-добър режисьор в над 90-годишната история на церемонията.

Най-добър в главна роля - Уил Смит за ролята му в “Методът Уилямс’.

“Искам да благодаря на цялото семейство Уилямс, че повериха историята си на мен”, каза актьорът, обръщайки се към сестрите Уилямс, които присъстваха на церемонията.

Актрисата Джесика Частейн получи своя първи “Оскар” за ролята си във филма “Очите на Тами Фей”.

Ариана ДеБоуз получи “Оскар” за най-добра поддържаща женска роля за образа си на Анита в адаптацията на Стивън Спилбърг по хитовия мюзикъл „Уестсайдска история“.

„Дори в този уморен свят, в който живеем, мечтите се сбъдват“, каза през сълзи ДеБоуз, след като спечели сред останалите номинирани, сред които бяха Джеси Бъкли („Изгубената дъщеря“), Джуди Денч („Белфаст“), Кирстен Дънст ( „Силата на кучето“) и Аунджану Елис („Крал Ричард“).

"Оскар" за най-добра поддържаща мъжка роля взе Трой Коцур.

Той стана втория глух актьор, печелил отличието. Това беше първа номинация и "Оскар" за Коцур.

“За мен е невероятно да бъда тук. Благодаря на хората, които имат увреден слух и от чието име аз получавам тази награда”, каза актьорът.

„Енканто“, семейна приказка на "Дисни", изпълнена с цветове, магии и хитови песни на Лин-Мануел Миранд взе Оскар за най-добър анимационен филм.

„Енканто“ разказва за приключенията на обикновена тийнейджърка Мирабел, родена в сърцето на колумбийските планини, в семейство, в което всеки член е надарен с магически сили.

В тази категория се състезаваха филмите „Лука", филмът на датския режисьор Йонас Похер Расмусен „Бягство" за афганистански бежанци, футуристична семейна комедия „Семейство Мичъл срещу машините“ и фентъзи приключението на Дисни „Рая и последния дракон."

“Оскарът” в категория “Най-добър сценарий” отиде при Кенет Брана. Това е първи “Оскар’ за Брана, който е номиниран 8 пъти за отличието.

"Карай колата ми", тричасовата адаптация на разказа на Харуки Мураками, спечели "Оскар" за най-добър чуждоезичен филм.

В тази категория се състезавах още "Бягство" (Дания), "Ръката на Бог" (Италия), „Лунана: Як в класната стая" (Бутан) и "Най-лошият човек на света" ( Норвегия).

Присъстващите на церемонията за връчване на "Оскарите" почетоха Украйна с минута мълчание

Отличието в категорията “Най- добра оригинална песен” отиде при Били Айлиш и Финъс за тяхната песен към филма “Джеймс Бонд: Смъртта може да почака”.

Ето и останалите отличени: “Най-добра музика” - “Дюн”; “Най-добър рейтинг” - Ханс Цимер за работата си по “Дюн”; “Най-добра късометражна анимация” - The Windshield Wiper; “Най-добър е късометражен екшън филм” - The long goodbye; “Най-добър монтаж “- Джон Уолър за работата си по “Дюн”; “Най-добър грим и прическа” - “Очите на Тами Фей” - Линда Доудс; “Най-добър документален късометражен филм” - “Кралицата на баскетбола”; “Най-добър продуцентски дизайн” - “Дюн”; “Най-добри постижения в кинематография”- Грег Фейзър за работата си в “Дюн”; “Най-добри визуални ефекти” - “Дюн”; “Най-добър чуждестранен филм”- “Карай колата ми” - Япония; “Най-добри костюми” - Джени Бевън за работата й по “Круела’; “Най- добър адаптиран сценарий” - Шон Хейдър; “Най-добър документален филм” - “Summer of soul."

С изпълнение на сцената се изявиха Себастиан Ятра, Меган Ди Сталиън, която пя заедно с Луис Фонси и Беки Джи, както и Били Айлиш и Финиъс, които изпяха песента от филма за Джеймс Бонд “Смъртта може да почака”.

