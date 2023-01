Криптосхемата на Nexo в София: Оборотът им бил за над 94 млрд. долара

Говорителят на главния прокурор Сийка Милева и ръководителят на отдел "Киберпрестъпност" Светльо Василев дадоха подробности за спецоперацията на прокуратурата, Националната следствена служба, ДАНС и МВР срещу криптоизмама в София.

Прокурори, следователи от Националното следствие и служители на ДАНС, съвместно с чуждестранни агенти, са започнали претърсвания на българските офиси на компанията, търгуваща с криптовалути в целия свят.

Булфото

Претърсват се над 15 адреса, установяват се и нови лица.

Става въпрос за компанията Nexo, разкри говорителят на прокуратурата Сийка Милева.

Основните организатори и дейност са от България. 300 души работят по тази акция, което е прецедент, 35 следователи, служители на ДАНС, Жандармерията и СДВР.

Оперативната дейност на фирмата е била осъществявана от София, а вложители са били приканвани да инвестират в биткойни и други видове криптовалути, с обещания за висока доходност.

Екс депутат и син на бивш вицепремиер разследвани в схемата с криптовалута в София?

Клиент на платформата, който е трансферирал криптовалута, е официално обявен за организатор на терористична дейност.

Разследват се данъчни престъпления, компютърни измами и пране на пари.

За последните 5 години като оборот през фирмата са минали над 94 млрд. долара.

Платформата е забранена в няколко държави. Знаете за проблемите им в САЩ и, че формално напускат САЩ, въпреки че това не се е случило, съобщиха от отдел "Киберпрестъпност".

Ройтерс

Eight U.S. state regulators charge Nexo for failure to register interest account https://t.co/6bxMG3YNTO pic.twitter.com/u5Bkpc2zUA