МВнР отваря вратите си за студенти

По инициатива на вицепремиера и министър на външните работи Мария Габриел на 2 декември, събота, от 10:00 до 16:00ч. в Министерство на външните работи за първи път ще се проведе Ден на отворените врати за студенти.

Събитието е под надслов „България те иска“/ MFA Wants You и се организира в партньорство с платформата Bulgaria Wants You на продуцентите Иван Христов и Андрей Арнаудов и с Представителството на Европейската Комисия в България.

Насочено е към студенти и младежки организации и цели да запознае младите хора, които проявяват интерес към дипломацията с практическата работа на българските дипломати, да представи приоритетите на българската външна политика и да популяризира институцията.

В Деня на отворените врати на МВнР студентите ще могат да участват в кратки лекции и дискусии на теми като членството на България в ЕС, 20-годишнинта от членството на България в НАТО, кандидатурата на страната ни в ОИСР, членството на България в Съвета на ООН по правата на човека, в кратки курсове по протокол и публична дипломация.

Студентите ще имат възможност да разгледат колекцията изобразително изкуство на МВнР. В програмата на събитието са предвидени и специални разяснителни лекции за кандидатстване за работа и стажове в МВнР.

Представителите на медиите са поканени да отразят Деня на отворените врати за студенти на 02 декември, който ще бъде официално открит с приветствие от вицепремиера и министър на външните работи Мария Габриел в 10:15 ч.

Пропускането на представителите на медиите ще се осъществява през вход „Посетители“ след 09:30 ч. срещу документ за самоличност и журналистическа карта. Повече информация за събитието може да намерите на сайта на МВнР: https://www.mfa.bg/bg/customnews/39221

