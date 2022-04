Премиерът Петков поздрави Еманюел Макрон за преизбирането му за президент на Франция

Министър-председателят Кирил Петков поздрави Еманюел Макрон Еманюел Макрон е роден на 21 декември 1977 г. в град Амиен. Той е най-младият президент на по повод преизбирането му за президент на Франция.

"Поздравления за преизбирането Ви за президент на Франция, Еманюел Макрон Еманюел Макрон е роден на 21 декември 1977 г. в град Амиен. Той е най-младият президент на. Очаквам с нетърпение да продължа да работя с вас в една по-обединена и по-силна Европа", написа в социалната мрежа Туитър премиерът Петков.

Световните лидери приветстват победата на Макрон

В неделя вечер Френският институт за изследване на общественото мнение (ИФОП) и други водещи социологически агенции потвърдиха данните за победа на Макрон във втория тур на президентските избори над съперничката му Марин Льо Пен.

My warm congratulations on your reelection as a President of France, @EmmanuelMacron!

I look forward to continuing to work with you in a more united and stronger Europe.