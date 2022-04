Световните лидери приветстват победата на Макрон

Световните лидери поздравиха Еманюел Макрон Еманюел Макрон е роден на 21 декември 1977 г. в град Амиен. Той е най-младият президент на за преизбирането му за президент на Франция.

"Можем да разчитаме на Франция за още пет години", написа в Twitter председателят на Европейския съвет Шарл Мишел.

"Радвам се, че ще можем да продължим нашето отлично сътрудничество", написа в Туитър председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Във Великобритания министър-председателят Борис Джонсън нарече Франция "един от нашите най-близки и най-важни съюзници". И заяви, че очаква "да продължим да работим заедно по въпросите, които са най-важни за нашите две страни и за света".

Congratulations to @EmmanuelMacron on your re-election as President of France. France is one of our closest and most important allies. I look forward to continuing to work together on the issues which matter most to our two countries and to the world.