Един сценарий за самоунищожение, за който не се бяхме сетили. Тихото самоунищожение…

След като хората се държат като вируси, то тялото на приемника – планетата ни – би следвало да се опита да се отърве от нас. Такива са природните закони.

Все си мислехме, че унищожението на човечеството ще е нещо гръмко, апокалиптично, като на филм; че ще си идем с все цялата планета и живота на нея. Доста самовлюбено предполагахме, че...

Земята и съществуването ѝ са някак си обвързани с нашето жалко съществуване и с неговия край ще се сложи край на всичко наоколо. Само че…

… само че планетата май има други планове. И то – не е изключено това да стане, запазвайки останалия живот.

Във вечните ледове на планетата живеят древни вируси и бактерии. Непознати на човека. Такива, за които никой няма имунитет и не знае как да се предпази.

Ако думата „ковид“ ви изплува в главата, има защо. Това беше само ЕДИН непознат вирус, който се появи, защото хората се завираха пак и пак прекалено дълбоко в дивата природа и съкращаваха границата между нея и човешките обиталища (дива природа<--->цивилизация). Съкращавайки границата, съкращават буфера. И често влизайки в контакт с животни и местообиталища, за които имунните ни системи нямат информация, често се излагаме на влияние на микроорганизми, които могат да ни заличат за нула време.

Помните, че прилепите, в които ковид оригинално си живее, са с чудесен имунологичен отговор на вируса и си живеят с него, докато хората…

Колкото повече хората унищожават природата, толкова повече унищожават собствената си естествена защита.

А сега сложете тук и антиваксърите и се попитайте доколко сте оптимисти за човешкото оцеляване.

Да си поговорим малко за бактерии обаче. Преди пет години, в свой материал за BBC Earth Джазмин Фокс-Скели ни подсети, че няма и век откакто е открит антибиотикът, а бактериите вече са се научили да мутират и еволюират – да стават резистентни. А какво ще стане, ако се изправим срещу изцяло непознати вируси, бактерии, микроби?

Въпросът „какво ли би станало, ако се изправим срещу напълно непознат вирус, който съществува отпреди човека?“ е плашещ, защото телата ни не са „конструирани“ дори да противодействат на онова, което може да се крие във вечните ледове.

Които се топят.

Според еволюционния биолог Жан-Мишел Клавер, от университета в Марсилия, вируси, които са предизвиквали глобални епидемии преди хиляди, десетки хиляди или стотици хиляди години, са скрити в леда, който се топи все по-бързо.

През 2011 г. в изследването си Борис Ревич и Марина Подолная описват топенето на ледовете в Източен Сибир и говорят именно за опасностите от плъзване на епидемии. Те се съсредоточават върху горните слоеве на ледовете, които първи ще „разкрият“ своите бактерии и вируси – онези от по-новите епохи. Учените предполагат, че смъртоносни зарази от 18 и 19 век ще се появят отново.

Продължавайки топенето обаче, ще стигнем и до по-долните слоеве, в които се крият по-древни опасности. Напълно непознати.

През 2005 г. учени на НАСА успяха да върнат към живот бактерии (Carnobacterium pleistocenium), замръзнали преди 32 000 години (през Плейстоцена) в Аляска.

Две години по-късно учените успяха да възстановят и бактерии на 8 милиона години.

Това подсещане беше нужно в случай, че си мислите: „бактериите не живеят толкова дълго… и да се разтопи ледът, те ще са загинали!“

Не, няма. Ще са живи.

И сега: красотата в замисъла и изпълнението на плана на планетата.

Изцяло от човешката дейност зависи ще се спасим ли или не. Ако спрем да унищожаваме Земята, ще спре топенето и ще се спасим. Ако ли не – ще натиснем бутона за самоунищожение и ще се ликвидираме. Както казахме – досега си мислехме, че нашето ликвидиране ще е и ликвидирането на всичко наоколо – ядрена катастрофа, унищожение на озоновия слой, Трета световна или нещо подобно.

Оказа се обаче, че можем да си идем тихо и безславно. Само ние. Защото…

И сега има (всъщност повечето, които ни „удрят“ са такива) вируси и бактерии, които засягат хората, без да засягат животните. Отново трябва да си припомним ковид, нали?

Напълно възможно е Земята да се изчисти от хората, без да губи от флората и фауната си. Поне не много.

И реално нещата са в нашите ръце. Природата буквално ни казва: „както искате… от вас си зависи“.

През 1890 г. в Сибир има епидемия от едра шарка, която унищожава 40% от населението там. През 1990 г. на същото място започва провеждането на експеримент, който цели изследването на останки както на хора от последния Ледников период, така и на погребани в ледовете от края на 19 век. И… са намерили ДНК на болестотворните микроорганизми, които са избили 40% от населението на Сибир.

От тогава нещата само се влошават, като последните години – с нечувано темпо. Ледовете се топят. И топят.

Пръстът ни вече танцува върху бутона за самоунищожение.

А дори не предполагахме откъде ще дойде унищожението. От всички възможни сценарии, не предвидихме този. Тихият.

И с последен дъх и горяща кожа ще казват, че климатичните промени са „конспирация“ и „зелен тероризъм“

В това същото време обаче имаме едни хора, които с усмивка на уста ни казват, че Глобалното затопляне е измислица на някакви си шашави еколози, еко-терористи, тъпанари и безделници.

„Добре, така да бъде“, казва си планетата и търпеливо ни наблюдава как танцуваме върху динамита.

След като се държим като вируси, ще бъдем отстранени, като такива. Тялото обикновено се „изчиства“ от вирусите и вредните микроорганизми.

Така че – това самодоволно самозаблуждаване, че едва ли не ние ще предизвикаме унищожението на планетата – е доста малко вероятно. Планетата е оцеляла милиарди години, преди да се стигне до това точно ние да я унищожим, тя ще се постарае просто да ни няма. Преди да „натиснем копчето“ (както си въобразяваме), ще сме се докарали до там, че да няма кой да го натисне.

Ние сме най-обикновена хрема, която си е въобразила, че е вирус-убиец. Земята просто ще ни изкиха и ще продължи да си живее.

Доста безславно, нали?

А най-красивата ирония в случая е, че ще стане изцяло в следствие на нашата собствена дейност.

Този коментар изразява личното мнение на автора

и може да не съвпада с позициите на редакцията на Novini.bg.

