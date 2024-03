Румънският патриарх Даниел със съболезнователен адрес след кончината на Патриарх Неофит

Главата на Румънската православна църква - Патриарх Даниел изпрати съболезнователен адрес във връзка с кончината на Негово Светейшество Българският Патриарх Неофит Неофит I е висш български православен духовник, глава на Българската православна църква и на.

"До Светия Синод на Българската православна църква

С дълбоко прискърбие научихме, че след дълго боледуване си е отишъл нашият възлюбен брат в Христа - Неофит, Софийски митрополит и Патриарх на Българската православна църква - почитана и известна личност в съвременния православен свят.

Споделяме мъката от тази загуба. От името на архиереите, духовенството и миряните на Румънската православна църква, изказваме събратските си съболезнования на членовете на Светия Синод и на цялата Българска православна църква.

Молим се на Христос, нашия Господ, Този, Който е Възкресението и Животът (Йоан 11:25) за упокой на душата на Патриарх Неофит Неофит I е висш български православен духовник, глава на Българската православна църква и на в светлината на праведниците, мирът и любовта на Светата Троица.

Вечна да бъде паметта му от поколение на поколение!

† Даниел

Патриарх на Румънската православна църква"

Patriarch Daniel of Romania sent condolences to the Synod of the Bulgarian Orthodox Church following the death of Patriarch Neophyte

.@BasilicaNews #orthodox_times https://t.co/9KERlHEAHB