Зеленски кацна в София

Украинският президент Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога кацна в София с правителствения самолет в 12:04 часа.

Той бе посрещнат от вицепремиера и министър на външните работи Мария Габриел.

Самолетът е излетял от молдовската столица Кишинев в 11:06 часа, стана ясно от данни на приложението Flightradar24.

Снимка: Flightradar24

Зеленски лети към София с българския правителствен самолет

Sofia. Bulgaria . I will hold substantial talks with Prime Minister Nikolai Denkov, meet with President Rumen Radev, government officials, parliamentarians, politicians, and journalists. Defense support, Euro-Atlantic integration, the @NATO Summit, security guarantees, and…