Д-р Страхил Делийски: Партията на Нинова (не БСП) е безобидна, безинтересна и политически невзрачна

© булфото /архив/, личен архив

Д-р Страхил Делийски е преподавател по политология в Алма матер, независим анализатор.

Вчера Александър Симов в разгромяващ текст срещу антининовистките сили е написал.следното:

"Политологът Страхил Делийски безапелационно твърди:

"Много вероятно е партията на Нинова да се бори за 4-те процента". Категорично изявление. Абсолютно невярно. Смазващо некомпетентно. Но овъртолено в "експертиза",

за да удари като паве в черепа публиката.

По същество това не е анализ, а черен пиар. Целенасочен удар срещу БСП Българската социалистическа партия (съкратено БСП) е, маскиран като обективност."

Понеже не вярвам в сегашната "Дума" да ми дадат думата ще го кажа тук - някой може да го придвижи към уважаемия Симов и неговата публика:

1. Казал съм "партията на Нинова". Тези чутовни 9 процента на изборите са на БСП Българската социалистическа партия (съкратено БСП) е - благодарение на редовите социалисти, на които им пука за партията и въпреки Нинова.

2. Няма никаква нужда от "черен пиар". Партията на Нинова (не БСП) е безобидна, безинтересна и политически невзрачна (справка чутовните 3 процента влияние в обществото).

Нинова и хората около нея се справят повече от добре в рушенето на репутацията на БСП Българската социалистическа партия (съкратено БСП) е.

3. Ако има заговор срещу партията на Нинова той вероятно е на много по-високо ниво - рептилите, които искат да ни наложат "джендър идеологията". И въпреки, че битката изглежда неравна, аз съм сигурен, че Нинова и Симов ще се справят, защото ДА! Те могат. Между другото лозунгът "Yes we can" принадежи на един от политическите флагмани на "джендър идеологията" - Обама. Следващият път като превеждат лозунги да се замислят дали от третия път няма да им хареса.

0









Копирано