Държавният глава Румен Радев Румен Георгиев Радев е български военен, генерал-майор от резерва. Бивш командир на приветства днес на церемония в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 лауреатите в президентската инициатива Награда „Джон Атанасов“ за 2022 г., съобщиха от прессекретариата на Президентството.

Пред гостите на церемонията, която се провежда за 20-а поредна година, Румен Радев Румен Георгиев Радев е български военен, генерал-майор от резерва. Бивш командир на открои значимата роля на президентската инициатива, утвърдила се през годините като израз на признателност на цялото ни общество към успехите на българските олимпийски отбори и на младите учени в областта на компютърните науки.

Радев връчва отличията в инициативата Награда „Джон Атанасов"

„Преди двайсет години се заложи именно на този специфичен български ген, който дава сили, устрем и иновативност на българите да развиваме информационните технологии и компютърните науки. Ген, заложен още от патрона на инициативата Джон Атанасов“, посочи Румен Радев Румен Георгиев Радев е български военен, генерал-майор от резерва. Бивш командир на. Президентът подчерта значимостта на разработките на младите български изследователи в областта на компютърните науки, чието приложно поле непрекъснато разширява своя обхват и засяга всяка сфера на обществения живот. „Много от участниците в инициативата през изминалите години, днес ръководят изтъкнати научно-изследователски лаборатории в световно признати университети и задават посоката за развитие на световната наука. Много от тях се ангажират все повече с обществено значими каузи и задават успешните модели на нашето обществено развитие“, изтъкна държавният глава.

Д-р Борис Банков - доктор в направление „Информатика и компютърни науки“ от Икономически университет – Варна, е победителят в категорията Награда „Джон Атанасов“. Основните научни постижения на д-р Банков са в областта на автоматизираната обработка на големи информационни масиви и разработки, които се прилагат в полза на цифровата трансформация в академични институции. В неговия дисертационен труд на тема „Софтуерна система за автоматизирана обработка на неструктурирани данни от социалните мрежи“, които се разглеждат като източници на неструктурирани данни и се изследват съвременните подходи и методи за интелигентен анализ на текстови масиви. Съществен принос в научната работа на д-р Банков е предложеният алгоритъм за определяне на активни и неактивни дискусии, посредством клъстеризация на постоянна емисия от данни. Разработена е концепция за реализиране и частично внедряване на предлаганата софтуерна система в организации и компании от медийната сфера.

Президентът Радев отличи с грамоти лауреатите в категорията “Джон Атанасов“- ученици и техните преподаватели” - информатика и информационни технологии. За постигнати най-високи резултати в международни и национални ученически олимпиади по информатика са отличени Атанас Димитров, Деян Хаджи-Манич, Мартин Копчев и Денис Цветков.

Атанас Димитров е ученик в 12 клас в СМГ „Паисий Хилендарски“, София. Носител е на сребърен медал от XXXIV Международна олимпиада по информатика. Извоювал е сребърен медал на XVIII-ата Международна Жаутиковска олимпиада и 1-во място на XXXVIII Национална олимпиада по информатика. Преподавател с най-голям принос за успехите му е Иван Тончев, учител по информатика в Софийската математическа гимназия.

Деян Хаджи-Манич е ученик в 11 клас в МГ „Д-р Петър Берон“, Варна. Носител е на сребърен медал от XXXIV Международна олимпиада по информатика. Извоювал е сребърен медал на XVIII-ата Международна Жаутиковска олимпиада и 1-во място на XXXVIII Национална олимпиада по информатика. Носител е на златни медали от турнира Innopolis и Московската олимпиада по информатика. Преподавател с най-голям принос за успехите му е Елена Димитрова, учител по информатика в МГ „Д-р Петър Берон“, Варна.

Мартин Копчев e завършил с отличие ПМГ "Акад. Иван Гюзелев", Габрово. Носител е на сребърен медал от XXXIV Международна олимпиада по информатика. Извоювал е сребърен медал на XVIII-ата Международна Жаутиковска олимпиада и 1-во място на XXXVIII Национална олимпиада по информатика. Преподавател с най-голям принос за успехите му е Зорница Дженкова, учител по информатика в ПМГ "Акад. Иван Гюзелев", Габрово.

С грамота „Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели“ – Информационни технологии e отличен Денис Цветков. Той е завършил с отличие НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, София. Отличен е за своя проект „Супер Скрабъл“ и за постигнат най-висок актив точки в индивидуалното класиране на Националната олимпиада по информационни технологии през 2022 г. Проектът му се нарежда на първо място в категория „Разпределени приложения“ и в цялостното класиране на НОИТ 2022 г. Ръководител с най-голям принос за успехите му е Александър Кръстев.

В категорията „Джон Атанасов – вдъхновител и създател на таланти“ президентът Радев отличи гл. ас. Емил Келеведжиев и Елица Цонева.

Гл. ас. Емил Келеведжиев учен и дългогодишен преподавател от Института по математика и информатика на БАН. Председател е на Националната комисия по информатика към Министерството на образованието и науката. Той е един от дългогодишните и най-активни ръководители на националните отбори, участващи на международните олимпиади и състезания по информатика. Гл. ас. Емил Келеведжиев сред основните организатори на национални и международни състезания, включително Международната олимпиада по информатика.

Носител на сертификат в категория „Джон Атанасов – вдъхновител и създател на таланти“ е Елица Цонева. Тя е заместник-директор "Проектни дейности" и преподавател по Информационни технологии, компютърно моделиране и програмиране по авторската програма CodePlay в Частно основно училище "Томас Едисън" в София. Цонева е автор на обучителни програми по информатика (компютърно моделиране и програмиране на блокови езици) за ученици младша възраст (I-VII клас) и подготовка за различни типове състезания и конкурси. Тя е носител на наградата на министъра на образованието и науката за първо място от националния конкурс за учители - дигитални новатори – 2020 г., организиран от Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ).

С грамота „Дебютен пробив в областта на компютърните технологии“ бяха отличени трима млади учени: Любомир Ненков, Радостин Чолаков и Стивън Спасов.

Любомир Ненов е ученик от 11-и клас в 9-та Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“, София. Разработил е три авторски научно-приложни проекта в областта на киберсигурността: „Оценка на уязвимостите на възли в мрежата, чрез външно и вътрешно сканиране“, „Изследване на алгоритми за откриване на вируси с помощта на невронни мрежи и машинно обучение“ и „Регионални и национални PACS (Picture Archiving and Communication System) – структурни проблеми и проблеми със сигурността“. Носител е на две награди на Института на инженерите по електротехника и електроника (IEEE) - Награда Perspective Scientist Award на конференция: IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking 2022; и Награда от IEEE за Young Prospective Scientist, класиран в най-добрите 3 научни доклада на конференция: 2021 Sixth Junior Conference on Lighting.

Радостин Чолаков е ученик в 11-и клас в Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов", Пловдив. Разработил е два авторски научно-приложни проекта в областта на машинното обучение, които вече намират практическо приложение. Радостин Чолаков извоюва първо място в конкурса “Млади таланти” на МОН с проекта си “The GatedTabTransformer: An attention-based deep learning architecture for tabular modeling.” и се класира за участие в EUCYS 2022. През септември 2022 в Лайден, Нидерландия, Радостин става най-младият българин с награда в двата най-престижни научни конкурса – EUCYS и ISEF (EU Contest for Young Scientists и International Science and Engineering Fair). Радостин Чолаков е един от избраните млади лидери от “FORBES България” в селекцията “30 под 30”, категория “Наука, технологии и здравеопазване”.

Стивън Спасов е ученик в 12-и клас в Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски". Неговата първа научна разработка е в областта на изчислителната линейна алгебра – „Bidiagonal decompositions of (singular) Vandermonde-type matrices“. Стивън Спасов се представя отлично на Европейския конкурс за млади учени EUCYS 2022 и печели наградата на ЦЕРН за млади учени. Стивън Спасов разработва проекта си под ръководството на проф. Пламен Коев от San Jose State University, САЩ. Статия, представяща разработката му, предстои да бъде публикувана в престижното научно издание Journal of Computational and Applied Mathematics.

В категория „Джон Атанасов – проект с висок обществен принос“ е отличен капитан Костадин Недев – военен пилот, възпитаник на Национален военен университет „Васил Левски“. Капитан Недев е пилот на изтребител в авиобаза „Граф Игнатиево“. Той е създател на образователната платформа „Млад изобретател“, използваща негови авторски хардуерни и софтуерни приложни разработки. През 2022 г. „Млад изобретател“ e сред големите победители от конкурсите „Най-добър младежки стартъп за 2022 г.“, Founders Today, както и акселератора на стартиращи иновативни проекти XL Radar.

С плакет „Св. св. Кирил и Методий“ на президента на България беше удостоен инж. Сергей Михалев - доктор по „Маркшайдерство“ от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“. Д-р Михалев е отличен за основната му заслуга в разработването на първия в света автономен, самообучаващ се дрон за работа в подземни условия с липса на GPS покритие. Изкуственият интелект, създаден от екип с водещото участие на д-р Михалев, е уникален за световната практика и позволява навигиране в сложните и тесни минни пространства.

В словото си по време на церемонията президентът Радев изрази благодарност към преподавателите на младите учени и посочи, че тяхната всеотдайност и подкрепа е най-голяма инвестиция в бъдещето на България. На участниците и победителите в инициативата държавният глава пожела устремът им към успех да дава нов тласък на науката и развитието на високите технологии в България.

