„Третата вълна от епидемията на политическите тролове“ (или „Ръководство за разпознаване на платени „коментатори“, които цапат интернета“).

Онлайн средата (и особено социалните мрежи) стана изключително мърлява. Тя е изцапана от свинщините на платените тролове, манипулатори и разпространители на фалшиви новини.

До толкова е изцапана, че много компании вече планират рекламните си кампании извън Фейсбук, например, защото съдържанието в него е прекалено размито, липсва доверие, мръсотията е натрапчива и т.н. С други думи: специалистите ВЕЧЕ знаят колко е инфектирано всичко в социалните медии и се отдръпват от тях. Остава и обикновеният потребител да го разбере.

И, докато на една класическа медия можеш да търсиш отговорност, то във Фейсбук няма от кого да търсиш отговорност. Там няма „правила на журналистиката“, там няма „да попитаме всички страни в спора“, „да намерим истината“; там има КАЗВАНЕ<------>ВЯРВАНЕ. Цялата критичност между двете липсва.

Лошото е, че доста хора не знаят как да разпознават троловете, а информацията – и най-абсурдната – веднъж влязла през очите, стигнала до мозъка, пуска корени там. След дни или месеци човекът ще има изградено мнение по дадения въпрос, а дори няма да знае откъде го е формирал. Или, с други думи, ето това:

- А, за тоя четох, че е еди-какъв-си, мàни го тоя!

- Къде го чете?

- Мѝ, не знам, там в телефона ми излезе.

Това важи особено за по-възрастните, хората над 50 и хората, които не са успели или не са пожелали да се образоват информационно и дигитално.

Ето защо е редно да се хвърля колкото се може повече светлина върху сенчестите места на този „бизнес“.

Новото старо

Трябва да отбележим, че той е едновременно ново и старо явление. Старо е дотолкова, доколкото платените тролове и „насаждачи“ на мнение съществуват отдавна. Но пък размерите, до които се достигна, са новото при тях.

Троловете са платени, обикновено – ниско платени, затова им се налага да работят много. Ето един от признаците, по които ще познаете, че една новина или страница е „инфектирана“ от нечистоплътните тролчета: коментарите нямат общо със съдържанието. Например, преди време на сайта Novini.bg имаше новина, тип „развлекателна“, за новия живот на бивша порно актриса в Америка, която се обърнала към религията, а коментарите отдолу бяха за политически партии в България.

Тролчетата мятат коментари навсякъде, където има читаемост. Те са като спама, който пробутва реклами за еротични сайтове в коментарните секции.

Личи организация при тях

Освен несвързаните им плещения, нямащи нищо общо с темата, те се познават по повтаряемостта. Един и същи текст/коментар се появява многократно, а ако се налага да се пуска от Фейсбук профил, то различни профили пускат едно и също.

Например:

Никои двама човека на този свят нямат чак такова единомислие, което да се припокрива до запетая (или неправилната ѝ липса).

Другото, което е показателно, е многото споделяния на псевдо новини. „Кухи“ събития, които са чисто и просто пиар, са споделени стотици пъти. Например: Мая Манолова Мая Божидарова Манолова е български политик, народен представител от парламентарната група на танцува в слънчев Кюстендил и честити празник на хората. Това е за „харесване“… може би, но чак пък за споделяне? А споделяне над 200 пъти? А над 300 пъти? Как ви се струва?

...

Това е другата „работа“ на тролчетата – да пробутват безсмислено съдържание на колкото се може повече места. Като например, групи, посветени на COVID. Какво прави танцуващата Манолова в група за хора, които смятат, че COVID е измама?

...

Ето какво:

Тези групи, за съжаление, са много популярни (това е съвсем друга тема, за друг разговор) и именно затова са бомбардирани със съдържанието на троловете. На тези от тях, на които се плаща да споделят образа на Манолова, пускат Манолова, на онези от тях, на които работата им е да споделят Радев – пускат Радев. И така – схващате идеята.

Имената, които използвам, са примерни тук, не се хващайте за тях. Може би има политическа партия, която да не използва тролове…

Нямат място тук! Какво правят тук?

Понякога в групи за ретро автомобили можете да намерите политически постове или танцуващи политици. Досадно е. Но има начин да блокирате троловете. Слагате мишката върху трите точки горе вдясно на поста, избирате да не виждате никога повече съобщения от дадения потребител; не само на тази, но и на всички останали страници.

Но преди да започнете да полагате усилия да елиминирате троловете от ежедневието си, първо трябва да се научите да ги познавате.

Освен споменатите по-горе „червени лампички“, да видим още няколко.

Тролът е неуморен. Няма празници, няма почивни дни. На тях им се плаща, плаща, плаща. Плаща им се на количество, така че те работят колкото могат повече. Квартирата е с пари, бирата поскъпна, няма начин. Последното изречение е само наполовина шега. Огромна част от троловете са студенти и тровят умовете на хората за пари. Те си мислят: „Голям праз! И с мене, и без мене машината си върви, я по-добре да намажа някой лев!“

Опорките! Опорките!

Случва се понякога да забравят да си махнат „опорките“. Помните ли този случай от 2019 г.?

Ако видите един и същи коментар в повече от две или три групи (това е нормално количество – за нормален потребител, с нормален виртуално-социален живот), кликнете върху потребителя и му разгледайте профила.

Той най-вероятно няма истинско съдържание, защото е тролски профил. Има няколко крещящо фалшиви снимки, вероятно свалени от интернет (може би дори на привлекателна жена), няколко „мъдри цитата“ и всичко друго е пропаганда.

По време на предизборна кампания се активизират много силно и ето тук се наблюдава смешното явление: тролове да нападат тролове. Когато троловете на опонентите засекат четена новина, влизат и заливат със съдържание. Copy/paste, разбира се. Но така се стига до бутафорни моменти, когато някой коментиращ да се обръща към някого: „Вие…“ и да псува, обижда, да цитира дори опонентите си, които били говорили „неща“, а в същото време… да е единствен в коментарната секция… да си е сам там.

Гадна инфекция!

За сайтовете е, на практика, невъзможно да филтрират подобно съдържание, първо защото е огромен размер и трябва да имат един огромен отдел, който да се занимава само с това 24/7. Но също така троловете (и спамерите, в това число, тези с наглите реклами за еротични сайтове, например) стават все по-изобретателни. Поправям се: шефовете им стават все по-изобретателни, защото тролът само поставя коментарите, не ги измисля. В съдържанието на текстовете им има скрити символи, които маскират думите. Те са разбираеми за читателя, защото читателят е човек и мозъкът му може да разчете накъсана дума и да я разбере, но софтуерът за филтриране на коментари – не може. Следете за коментари, написани по с.л.е.д.н.и.я н.а.ч.и.н. и наблъскани с разк-ъ-с-в-ащи сим/во/ли.

Дори гигант, като Фейсбук, не смогва на троловете. Колкото и да филтрират съдържанието си, те все още живеят там, те са като неподатлива на антибиотици бактериална инфекция, която се връща отново и отново.

Не храни трола!

Никога не спорете с тях. На тях им плащат за това, а на вас – не. Те си заработват и в момента, в който им свърши работното време, са забравили за вас. А вие си губите времето, през което можете да вършите нещо полезно или да си почивате. Накрая, след спора с вас, те са заработили пари, а вие сте си пропилели времето и нервите.

Няма смисъл да спориш с трола и заради нещо друго: той няма „виждания“, „мнение“ или „съвест“, той не вярва в това, което пише, а е просто заместител на машина, защото е по-евтин от софтуера и по-лесно заменим. Наистина ли искаш да спориш с него? Каква ти е крайната цел?

Да смяташ, че някой трол трови коментарната секция в дадена група или сайт, защото си вярва или в името на някаква „правда“, е еквивалент на това да вярваш, че проститутката е влюбена в клиентите си.

Групите

Защо са тук? Вече споменахме, че тази пасмина се среща често в групи, където очевидно нямат място. Какво прави политическа фигура, снимана да танцува; президент/премиер/министър/за/против/партии/политици; какво прави това съдържание в група за COVID? В група за ретро коли? В група за готвене? И любимото им място: патриотичните групи и групите за вицове?

В групите членуват много хора. Тролът няма виртуални приятели, той е фалшив профил, на него му трябва аудитория. В групата той достига с един пост до хиляди от членовете ѝ. А в обикновен пост, дори един истински профил не може да достигне толкова много читатели. Камо ли един фалшив, без приятели.

Както вече казахме: мишката върху трите точки горе вдясно на поста, избирате да не виждате никога повече съобщения от дадения потребител.

F*ck around and find out!

Сега… една много деликатна част от темата: вреш ли се в тъпи групи, събиращи интелектуална немощ, очаквай тролове. Където има… хайде—„мед“ ще напиша—там има и мухи. Ако се мотаеш из групи, които ти пропагандират, че COVID е измама, например, или групи за рептилите, които управляват света, очаквай атаки от троловете, защото те са наясно, че потребителите там са снабдени с беззащитни мозъци. Те знаят, че четящите „новините“ нямат критично мислене и инстинкт за самосъхранение. Съответно…

Getty Images

Много от тези групи са СЪЗДАДЕНИ от тролове, за да могат покрай „съдържанието“ за рептилите или COVID да набутват политически (според който плаща) уж новини.

Гледайте домейна, гледайте от кой сайт идва дадената „новина“. Ако е с някакво тинтири-минтири-блого-дрън.net име… най-вероятно е тъп тролски сайт за фалшиви новини.

Тези сайтове работят на принципа да събират популярното мнение на тълпата в съдържанието си. С други думи: ако ти се иска да вярваш в нещо (рептили, COVID), искаш да си избиваш агресията върху нещо, което да мразиш силно (бежанци, имигранти, малцинства), искаш да вярваш силно в нещо (лимонът лекува рак) или просто да се забавляваш с вицове, значи ще намериш всички тези неща в „онези“ сайтове. А между тях – ХОП! – леко ще се прокрадват политически новини тук-там.

Например, едно изследване във Великобритания показа, че в групите за възхвала на Брекзит, много често се появяваха хвалебствени статии за Путин. Дори няма да влизам в дълбочина в темата Брекзит-тролове-причина-следствие, няма, защото това е спирала, която ще ни повлече в съвсем друга посока. Факт е, че троловете изпълниха голяма част от плана за Брекзит и го изнесоха на гърба си, гъделичкайки тънките струни на омразата в душата на обикновения расист.

В групите за възхвала на Брекзит се събират хора с еднакво мислене и възгледи, обединени от омразата си към чужденците. Брекзит е свръх-популярна тема, групите имат много членове, съответно са инфектирани с тролове, които сеят пропаганда.

Да повторим: „… на принципа да събират популярното мнение на тълпата…“

Има един виц, който описва това явление. Не ни трябва целият виц, а само краят му: „Не иска да чуе твоето мнение, а да чуе своето мнение, но с твоя глас!“

Това правят тези сайтове и групи – напипват какво е популярното мнение на тълпата и го повтарят все едно е новина, за да зарибяват повече читатели.

Getty Images

Има някакъв световен заговор, нали…? Съответно „новините“ започват да говорят за световен заговор. На хората не им харесва да си стоят затворени по домовете, заради COVID, мразят COVID, но как да мразиш една болест…? Трябва „виновен“. Веднага започват „новини“ за „измамата COVID“. На хората им се иска да е вярно и затова започват да цъкат върху заглавията, които повтарят собствените им мисли, но казани от друг. Това е като философия за лоботомирани – намират си „медии“, които вместо истината, им казват каквото искат да чуят и решават, че това са новини. Пак ще се върна на примера от по-горе и ще перифразирам: ако си платиш, проститутката може и да ти каже, че те обича. Няма проблем!



