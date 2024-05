© ГЕРБ

На тези избори ако не направим резултат, при който една политическа партия да носи отговорност, ще продължи това безхаберие. Узряхме, че с експерименти, с възлагане на надежди на хора, които не са проверени във времето, не се прави политика в полза на обществото. Това заяви водачът в листата на ГЕРБ-СДС Съюзът на демократичните сили (СДС) е българска дясна политическа партия, наследник на д-р Красимир Събев пред жители на смолянското село Широка лъка, съобщават от пресцентъра на партията.

По думите му вече е ясно кой колко "тежи" в нашето общество и преценката не е трудна. „ГЕРБ ГЕРБ е дясноцентристка популистка, консервативна и проевропейска политическа партия в може да търпим критика, но свършихме страшно много работа. А вижте за последните три години – нищо! Една подпора не можаха да направят. Затова моят призив е: Излезте да гласувате! Да направим стабилно правителство не за шест или девет месеца, а с 4-годишен хоризонт, защото, за да видим резултат, ние трябва да го плануваме, да осигурим средства и след това да го реализираме“, посочи д-р Събев. Той призова за масово гласуване на 9 юни за ГЕРБ-СДС Съюзът на демократичните сили (СДС) е българска дясна политическа партия, наследник на както за Народно събрание, така и за Европейски парламент.

Категоричен е, че заради досегашната нестабилност България не е могла да се възползва от наличните европейски средства. „Ако и този път не изберем правителство с дългосрочен фокус, за съжаление ще продължим да буксуваме. Казвам това с болка, не за да ви плаша, а защото е истината“, обобщи той.

Пред участниците в предизборната среща д-р Събев представи екипа си в листата.

„Не мога да се оплача от липса на възможности за каквото и да било, но в крайна сметка всеки носи отговорност пред себе си, пред родителите си, пред Родината си. Затова искам публично да благодаря на д-р Събев, който ме покани да стана част от листата на ГЕРБ-СДС Съюзът на демократичните сили (СДС) е българска дясна политическа партия, наследник на в Смолян, тъй като коренът ми е от Родопите. Баба ми е от рода Ихтярови в Чепеларе, а дядо ми е от рода Баткови в Левочево. Не можех да откажа на тази покана, защото ме боли сърцето всеки път, като идвам тук и виждам как нещата деградират, и то заради липса на стабилност в управлението. Като човек от младото поколение имам малко по-различно виждане. Дълго съм бил в чужбина, знам много добре мисленето на колегите от ПП-ДБ, които обаче влязоха във властта и започнаха да правят световна политика. Ние не сме си оправили нашите проблеми, а ще оправяме света и международното положение“, посочи кандидатът за народен представител Тодор Батков-син.

Борисов от Кърджали: Инфраструктура, образование, култура и нулева миграция – това мога да ви обещая

Той допълни, че през последните 20 дни е обиколил няколко пъти Смолянска област, за да види отблизо всички проблеми на областта.

„Един от основните е липсата на достатъчно добра инфраструктура. След себе си тя води до отваряне на нови бизнеси, разкриване на работни места. А като има добър пазар на труда, добри работни места, образованието ни е едно от най-добрите в България - хората няма да търсят работа навън, младите ще останат тук. Това е другият голям проблем, че младите не виждат перспектива. Затова с д-р Събев имаме доста сериозни планове, ако получим вашето доверие и успеем да сформираме правителство. В крайна сметка всички заслужаваме достоен живот“, подчерта Батков.

Той е бакалавър е по политология в Queen Mary University of London. Магистър по специалността „Master of business administration in finance“ в London School of Business and Finance. Магистър по право във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Според кандидат-депутатът Петя Касабова е наистина крайно време да се спре с експериментите. „Нашите опоненти говореха колко лошо сме живели по време на правителството на ГЕРБ ГЕРБ е дясноцентристка популистка, консервативна и проевропейска политическа партия в, а последните три години се явиха доказателство за обратното. Затова на 9 юни излезте и подкрепете нашата листа от доказали се професионалисти с №22 в бюлетината!“, прикани тя. По думите й също толкова важни са и изборите за Еврвопейски парламент, защото не е без значение кой ни представлява в Европа, а в листата на ГЕРБ-СДС Съюзът на демократичните сили (СДС) е българска дясна политическа партия, наследник на са доказали се капацитети от различни професионални сфери.

Петя Касабова е завършила е „Транслатология с новогръцки език“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Работи като специалист „Активиране“ в дирекция „Бюро по труда“ – Смолян, филиал - Чепеларе. Заместник-председател е на Общински съвет – Чепеларе.

„Хората казват, че ЕС много ни взима, но в същото време страшно много ни дава като възможности, отворени граници, сигурност, средства. През новия програмен период до края на годината и следващата има изключително много средства за субсидирана заетост, за регионално развитие, за селските райони, които до момента, за съжаление - откакто я има тази нестабилност, просто не се усвояват. Това за мен е престъпление. Не може за миналата година да са усвоени 4% от бюджета за субсидирана заетост в Смолянска област. Това не бива да го допускаме повече“, е категоричен Батков.

Васил Седянков, който е трети в листата, заяви, че ще си остане кмет.

„Влязох в листата, защото искам да върна отношението, което получаваме от ГЕРБ ГЕРБ е дясноцентристка популистка, консервативна и проевропейска политическа партия в - от кмета на Смолян Николай Мелемов, от д-р Красимир Събев, от Бойко Борисов Бойко Методиев Борисов е министър-председател на Република България. Роден е на 13 юни 1959 г. Те са подкрепяли всички инициативи на Широка лъка в годините. Постигнатото е благодарение на тях. В този смисъл чувствам дълг да отдам и своята подкрепа за ГЕРБ ГЕРБ е дясноцентристка популистка, консервативна и проевропейска политическа партия в“, поясни Седянков.

„Занапред ще настоявам нашите народни представители да направят така, че приходите от нашите гори да се използват за направата на пътищата ни, които се рушат от камионите, изнасящи дървесина.“, подчерта той.

Последвайте канала на

0









Копирано