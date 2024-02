Worldcoin на Сам Алтман поскъпна с над 40% след пускането на Sora

Цената на Worldcoin, токен за криптовалута за начинанието на Сам Алтман за сканиране на дигитална идентификация на очната ябълка, се повиши след пускането на най-новия инструмент за изкуствен интелект на OpenAI, Sora. Това идва на фона на възходяща седмица за крипто и с нарастване на шума за изкуствения интелект, пише Forbes Bulgaria.

Към момента на писане токенът Worldcoin (WLD) се търгуваше за 7.46 долара, което е ръст с 42% за 24 часа.

Повишението е част от по-широк подем, който почти утрои стойността на токена тази седмица – подем от близо 190% през последните седем дни – на фона на важни етапи както за проекта Worldcoin, така и за създателя на ChatGPT OpenAI, които са свързани с Алтман.

В четвъртък, когато токенът на Worldcoin се търгуваше близо 3 долара, OpenAI представи нов инструмент за изкуствен интелект текст към видео, наречен Sora, който помогна за ускоряване на печалбите на по-широкия крипто пазар.

В събота, когато Worldcoin се търгуваше на около 4.75 долара, беше обявено, че токенът добавя крипто портфейл. Така нареченият World App, премина 1 милион потребители на ден миналата седмица.

Worldcoin каза, че крайъгълният камък показва „невероятната“ подкрепа на общността, подкрепяща проекта, и предполага, че набира сила, след като е изправен пред множество неуспехи.

Общата пазарна капитализация на токена бързо се доближава до 1 милиард долара – тя е нараснала с 41% до около 975 милиона долара през последните 24 часа – и сега е 88-ата най-ценна криптовалута по пазарна капитализация, проследена от Forbes.

КАКВО Е WORLDCOIN И КАК Е СВЪРЗАН СЪС SORA НА OPENAI?

Worldcoin е амбициозен проект за криптовалута и цифрова идентификация, ръководен от шефа и съосновател на OpenAI Алтман. Той стартира през юли, след като прекара години в разработка и обеща решение на един от най-належащите проблеми, които последните постижения в областта на изкуствения интелект поставят онлайн: проверка на нечия самоличност.

Решението на Worldcoin е да даде на потребителите уникална цифрова идентичност. Това се случва, когато в реалния свят потвърдят самоличността си чрез сканиране на ириса, управлявано от сребърно кълбо. По този начин Worldcoin трябва да разпредели само една цифрова идентичност на човек, която ще се съхранява в блокчейна.

Крипто токените са част от по-широка амбиция на Алтман да използва своята система за идентификационни данни на потребителя, за да се възползва от процъфтяващия интерес към децентрализираните финанси. Следователно на скенерите бяха дадени токени за регистрация. Схемата се сблъска с някои проблеми при внедряването, включително опасения за поверителността на данните в Кения и регулаторни пречки и намаляващ интерес в страни като Индия, Франция и Бразилия.

Съобщава се също, че Orbs са имали затруднения при сканирането на очите на азиатски хора. Worldcoin се опитва да реши проблем, за който другото начинание на Алтман, подкрепеното от Microsoft OpenAI, потенциално играе водеща роля. Сложността на неговите генериращи AI инструменти, като например генераторите на изображения и текст Dall-E и ChatGPT, провокира въпроси относно автентичността на съдържанието, което се произвежда и разпространява онлайн.

Sora е един от многото все по-усъвършенствани продукти, способни да превръщат текстове във все по-реалистични видеоклипове и експертите се опасяват, че може да създаде убедителни дълбоки фалшификации и фалшиво съдържание, което лесно би се разпространило онлайн. Притесненията са особено остри по време на вече интензивната изборна година и OpenAI каза, че Sora се тества за безопасност и няма да бъде пусната на обществеността, докато не бъдат разгледани потенциални проблеми, свързани със злонамереното й използване.

